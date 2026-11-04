La socialista demócrata Janeese Lewis gana la alcaldía de Washington DC

Lewis George era la clara favorita de esta elección desde que ganara las primarias del Partido Demócrata el pasado mes de julio con casi 20 puntos de ventaja frente a su principal competidora, Kenyan R. McDuffie.

Esta victoria supone un refuerzo para la DSA, corriente de la izquierda estadounidense a la que pertenecen, entre otros, el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani y la congresista Alexandria Ocasio-Cortez, quien revalidó su puesto en las elecciones de medio mandato de este martes.

La alcaldesa electa no tendrá plena autonomía para gobernar la ciudad, ya que, al ser Washington un distrito federal, la Constitución otorga al Congreso potestad sobre la capital, con capacidad para congelar partidas presupuestarias, entre otros asuntos.

En las antípodas ideológicas está el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien también tiene competencias para tomar el control de la policía municipal para fines federales, como ya hizo en agosto del año pasado.