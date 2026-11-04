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Mundo
04 de noviembre de 2026 - 14:40

La UE, EE.UU. y la OTAN buscan herramientas con vistas a la reconstrucción de Ucrania

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Bruselas, 4 nov (EFE).- Representantes de Ucrania, Alemania, Francia, el Reino Unido y Estados Unidos, así como de la OTAN y el Banco Mundial, se reunieron este miércoles en Bruselas para abordar la reconstrucción de Ucrania tras la guerra, una cita que se centró en la búsqueda de instrumentos y herramientas que permitan apoyar el futuro desarrollo económico del país.

Por EFE
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La Comisión Europea acogió las conversaciones, que se enmarcan en "los esfuerzos continuos para garantizar una paz sostenible para Ucrania", indicó la institución en una declaración al término de la reunión.

"El trabajo de hoy y de cara al futuro se centra en perfeccionar los escenarios para el desarrollo económico y la prosperidad de Ucrania tras la guerra. Esto incluye la identificación de instrumentos y herramientas que puedan apoyar el desarrollo futuro de Ucrania y sus propios esfuerzos", se indica en el texto difundido.

En particular, se subrayó "la importancia de la ambiciosa agenda de reformas" que Ucrania está llevando a cabo como parte de su proceso de adhesión a la UE, "un motor clave para la estabilidad que refuerza la confianza de los inversores, al desempeñar un papel fundamental a la hora de atraer capital privado y apoyo internacional continuo".

Los contactos de este miércoles dan seguimiento a las reuniones celebradas en Miami y se basan en el marco de prosperidad desarrollado a principios de este año junto con Ucrania y los Estados Unidos.

La UE recordó que desde que comenzó la guerra ha aportado 231.500 millones de euros a Ucrania.

Esta misma semana Estados Unidos anunció que tiene previsto mediar en una nueva ronda de negociaciones técnicas entre Ucrania y Rusia, que tendrá lugar los próximos 10 y 11 de noviembre en Abu Dabi.

La cita se centrará en los acuerdos de seguridad de posguerra, la desescalada del conflicto y la ayuda humanitaria, según anunció el lunes el enviado especial estadounidense Steve Witkoff.

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