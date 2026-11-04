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Mundo
04 de noviembre de 2026 - 10:20

La UE entrega a Kenia el primer material de una ayuda militar de 20 millones de euros

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Nairobi, 4 nov (EFE).- La Unión Europea (UE) entregó este miércoles a las Fuerzas de Defensa de Kenia (KDF, en inglés) el primer material de un paquete de ayuda militar de 20 millones de euros destinado a reforzar sus capacidades de seguridad, y que tiene a la Armada como una de las principales beneficiarias.

Por EFE
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"Hoy Europa y Kenia llevan nuestra cooperación al mar", señaló la Delegación de la UE en Kenia en un mensaje publicado en la red social X, donde precisó que es la primera vez que el país africano recibe apoyo del Fondo Europeo de Paz.

El acto formal de entrega estuvo encabezado por el embajador de la UE en Kenia, Andreas Peschke, y el comandante de la Armada keniana, mayor general Paul Owuor Otieno, en la sede de la Marina del país africano en la ciudad costera de Mombasa (sureste).

También hubo una demostración de buzos de la Armada del uso del nuevo equipamiento en operaciones de búsqueda, rescate y trabajos submarinos.

"Al trabajar juntos, podemos fortalecer la seguridad", subrayó Peschke en X.

La UE señaló que el material busca reforzar la seguridad marítima y contribuir a proteger a pescadores, puertos y comunidades costeras.

El paquete fue aprobado por el Consejo de la UE en junio de 2024 con el objetivo de mejorar las capacidades de las Fuerzas de Defensa kenianas para proteger la integridad territorial y la soberanía del país frente a amenazas internas y externas.

La ayuda también pretende reforzar la seguridad en las zonas fronterizas y combatir las operaciones del grupo yihadista somalí Al Shabaab junto a la frontera con Somalia.

El Fondo Europeo de Paz financiará equipos, suministros y formación técnica para las fuerzas kenianas, entre ellos drones tácticos, sistemas contra artefactos explosivos improvisados, medios de guerra electrónica, vehículos militares y un puesto médico móvil.

Para las unidades navales, el programa contempla además gafas de visión nocturna, chalecos salvavidas y equipos específicos de protección personal.

La entrega coincide con una reunión regional que Kenia acoge del 2 al 6 de noviembre en Mombasa para elaborar una estrategia conjunta de seguridad marítima ante amenazas como la piratería, el terrorismo marítimo, el tráfico ilícito y la pesca ilegal en el mar Rojo, el golfo de Adén y el océano Índico occidental.

En ese encuentro participan representantes de doce países, entre ellos Kenia, Somalia, Tanzania, Mozambique, Seychelles y Yibuti, además de socios internacionales como la UE, según las Fuerzas de Defensa kenianas.

Creado en 2021, el Fondo Europeo de Paz permite a la UE financiar equipamiento y asistencia en materia militar y de defensa a terceros países y organizaciones internacionales para prevenir conflictos y reforzar la seguridad.

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