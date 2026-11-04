ABC
4 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
A la gran 730
ABC TV de 08:00:00 a 11:29:00
Ver ABC TV
A la gran 730
ABC Cardinal AM de 08:00 a 11:29
Escuchar ABC AM
La Movida
ABC FM 09:00 a 11:59
Escuchar ABC FM
A la gran 730
ABC TV de 08:00:00 a 11:29:00
Ver ABC TV
34º
Ahora
ver más
34º
Ahora
HOY
Min
22º
Máx
41º
undefined 2026-11-05
Min
20º
Máx
29º
undefined 2026-11-06
Min
19º
Máx
34º
undefined 2026-11-07
Min
20º
Máx
28º
undefined 2026-11-08
Min
15º
Máx
25º
undefined 2026-11-09
Min
12º
Máx
28º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.880
Venta
6.270
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.320
Venta
7.200

Ver Cotizaciones

Mundo
04 de noviembre de 2026 - 10:25

La UE lanza la primera iniciativa para conectar compradores y proveedores de biometano

Imagen sin descripción

Bruselas, 4 nov (EFE).- La Comisión Europea lanzó este miércoles la primera convocatoria para emparejar compradores y proveedores de biometano, una iniciativa voluntaria y gratuita que busca conectar inversores y empresas de toda la Unión Europea (UE) para impulsar la producción, el comercio y la inversión en esta fuente de energía renovable.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Esta primera "ronda de emparejamiento" forma parte del Mecanismo del Biometano puesto en marcha el pasado mes de junio por el Ejecutivo comunitario.

Con este mecanismo, la UE "busca reforzar su seguridad energética y reducir su dependencia de los combustibles fósiles importados, en un contexto marcado por la inestabilidad geopolítica y la presión sobre los mercados energéticos", señala la Comisión Europea en un comunicado.

Mediante esta primera convocatoria, los compradores interesados pueden presentar hasta el 23 de diciembre sus solicitudes a los proveedores de biometano, que podrán aceptarlas o no desde el 21 de enero hasta el 4 de marzo de 2027.

El 18 de marzo se publicarán los resultados coincidentes, que implicarán que las partes recibirán los datos de contacto de la otra, lo que les permitirá entablar negociaciones comerciales ya fuera del mecanismo.

Además, el Ejecutivo comunitario ha introducido un nuevo panel de control regulatorio para ayudar a los participantes en el mercado a conocer y comparar las normativas de los distintos Estados miembros sobre biometano.

"Al facilitar el acceso a la información regulatoria, el panel de control busca impulsar las oportunidades transfronterizas y apoyar el desarrollo de un mercado europeo de biometano más integrado", añade el comunicado.

El biometano, una fuente de energía renovable, almacenable y producida a nivel local, se obtiene a partir del tratamiento de residuos orgánicos biodegradables.

Este gas puede ayudar a cumplir con los objetivos de la UE en materia de seguridad de suministro, descarbonización y competitividad, contribuyendo así a alcanzar los objetivos energéticos de la UE de cara a 2030.

El Mecanismo para el Biometano se basa en otras herramientas similares existentes dentro de la Plataforma de la UE para la Energía y las Materias Primas, como el Mecanismo para el Hidrógeno y el Mecanismo para las Materias Primas.

Lo
más leído
del día

01
Economía
Ueno Bank: estos son los posibles hechos punibles que habrían cometido los directivos detenidos
Ver más
02
Policiales
Ueno Bank: cae el último directivo y ya son ocho los detenidos
Ver más
03
Clima
Alerta meteorológica en Paraguay: posibles tormentas fuertes y granizo en 3 departamentos
Ver más
04
Política
Video: así defendía Santiago Peña a Ueno Bank antes de la resolución del BCP
Ver más
05
Política
Con 24 años, asumió la intendencia de Mbocayaty la jefa comunal más joven del país
Ver más

Te puede interesar