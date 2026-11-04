La UE lanza la primera iniciativa para conectar compradores y proveedores de biometano

Esta primera "ronda de emparejamiento" forma parte del Mecanismo del Biometano puesto en marcha el pasado mes de junio por el Ejecutivo comunitario.

Con este mecanismo, la UE "busca reforzar su seguridad energética y reducir su dependencia de los combustibles fósiles importados, en un contexto marcado por la inestabilidad geopolítica y la presión sobre los mercados energéticos", señala la Comisión Europea en un comunicado.

Mediante esta primera convocatoria, los compradores interesados pueden presentar hasta el 23 de diciembre sus solicitudes a los proveedores de biometano, que podrán aceptarlas o no desde el 21 de enero hasta el 4 de marzo de 2027.

El 18 de marzo se publicarán los resultados coincidentes, que implicarán que las partes recibirán los datos de contacto de la otra, lo que les permitirá entablar negociaciones comerciales ya fuera del mecanismo.

Además, el Ejecutivo comunitario ha introducido un nuevo panel de control regulatorio para ayudar a los participantes en el mercado a conocer y comparar las normativas de los distintos Estados miembros sobre biometano.

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"Al facilitar el acceso a la información regulatoria, el panel de control busca impulsar las oportunidades transfronterizas y apoyar el desarrollo de un mercado europeo de biometano más integrado", añade el comunicado.

El biometano, una fuente de energía renovable, almacenable y producida a nivel local, se obtiene a partir del tratamiento de residuos orgánicos biodegradables.

Este gas puede ayudar a cumplir con los objetivos de la UE en materia de seguridad de suministro, descarbonización y competitividad, contribuyendo así a alcanzar los objetivos energéticos de la UE de cara a 2030.

El Mecanismo para el Biometano se basa en otras herramientas similares existentes dentro de la Plataforma de la UE para la Energía y las Materias Primas, como el Mecanismo para el Hidrógeno y el Mecanismo para las Materias Primas.