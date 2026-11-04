Lagarde dice que Europa necesita una mayor protección de los seguros al cambio climático

Lagarde dijo en una entrada del blog del BCE, publicado este miércoles, que Europa tiene tres prioridades, una es ampliar la cobertura de los seguros climáticos.

El marco de la Unión Europea (UE) para la resiliencia climática, propuesto por la Comisión Europea (CE) la semana pasada, refuerza la protección frente al clima en todos los ámbitos políticos clave, considera Lagarde.

La propuesta de la CE brinda también la oportunidad de impulsar una propuesta del BCE y el supervisor europeo del sector asegurador y de pensiones (EIOPA) para ampliar la cobertura de los seguros climáticos mediante un mecanismo de reaseguro público-privado a escala de la UE.

Solo una cuarta parte de las pérdidas causadas por catástrofes en Europa han estado cubiertas por seguros por ello son los hogares y las empresas quienes asumen la carga de los costes, a menos que se recurra a las autoridades fiscales para un rescate que ya no pueden permitirse, dijo Lagarde.

"En segundo lugar, Europa necesita un sistema energético que aproveche al máximo la electricidad limpia, asequible y de producción propia", añade Lagarde.

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El Plan de Acción para la Electrificación de la CE trata de duplicar la cuota de la electricidad en el consumo final de energía para 2040 pero esto solo es posible si las redes y los sistemas de almacenamiento evolucionan al mismo ritmo.

"Cada euro invertido en la modernización de la red permite ahorrar más de dos euros en otros costes del sistema", según Lagarde.

En tercer lugar, según Lagarde, Europa debería facilitar que las empresas se autoabastezcan hasta que se desarrolle la red eléctrica.

Las fábricas ya instalan sus propios paneles solares y baterías para reducir costes y los centros de datos incorporan sus propios sistemas de generación y almacenamiento porque los plazos de conexión a la red oscilan entre dos y diez años.

Lagarde precisó que unas normas comunes en la UE podrían permitir que las empresas que cuentan con su propio suministro se conecten a la red con mayor rapidez, a cambio de prestar apoyo al sistema eléctrico en momentos de sobrecarga.

A principios de 2026, los precios mayoristas de la electricidad reaccionaron menos al aumento de los precios del gas que durante la crisis de 2021-2022.

Esto se debe a que muchos países de la zona euro han incrementado su generación eléctrica baja en carbono mediante fuentes renovables.

"España constituye un ejemplo notable. La proporción de horas en las que las centrales de gas determinan los precios de la electricidad ha pasado de cerca del 80 % en 2020 a algo más del 20 % en 2026, tomando como referencia los nueve primeros meses de cada año", dijo Lagarde.

El impacto económico de las olas de calor, las sequías y los incendios forestales de este verano "ha sido, hasta ahora, limitado", pero va en aumento y puede ser más difícil de absorber, según Lagarde.

En Alemania la mayor parte del impacto que han tenido en el crecimiento del PIB los niveles mínimos históricos del río Rin se revertirá una vez que el caudal se normalice, espera el personal del BCE.

En Italia, la producción se verá afectada por el calor y la falta de precipitaciones, mientras en Francia y España los efectos de los incendios forestales se han concentrado en la agricultura, la silvicultura y el turismo.

La actividad económica en las regiones afectadas es en promedio un 1,5 % menor dos años después de una ola de calor, y un 3 % menor cuatro años después de una sequía, según cifras que dio Lagarde en el blog.

Lagarde advierte también de que los precios de los alimentos pueden aumentar en 2027 debido a que el calor ha empeorado las perspectivas para la oferta agrícola en Europa.

Cerca del 12 % de la producción económica de la zona euro está expuesta a riesgos derivados de una protección insuficiente frente a las inundaciones, lo que puede provocar pérdidas devastadoras como las sufridas en España y en muchos otros lugares de Europa en los últimos años, concluye Lagarde.