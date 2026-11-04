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Mundo
04 de noviembre de 2026 - 14:55

Las bolsas europeas celebran con fuertes subidas el triunfo demócrata en Estados Unidos

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Madrid, 4 nov (EFE).- Las bolsas europeas han cerrado la sesión de este miércoles con firmes ganancias generalizadas, impulsadas por el triunfo del Partido Demócrata en las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos, un giro político que los inversores interpretan como un freno a las medidas más disruptivas de la Casa Blanca.

Por EFE
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El selectivo español, el IBEX 35, se ha colocado a la cabeza de los parqués del Viejo Continente con un repunte del 3 %, situándose en los 19.370,9 enteros, impulsado principalmente por la banca.

Junto al índice nacional, el resto de plazas han mantenido el tono positivo con subidas que han rondado el 2 %: el DAX alemán ha subido un 2,22 %, mientras que el FTSE MIB italiano ha sumado un 2,18 %; el Euro Stoxx 50, un 1,97 %; el CAC 40 parisino, un 1,96 % y el FTSE 100 londinense se ha anotado un avance del 1,79 %.

"La victoria demócrata en el congreso podría acercarnos al final de la guerra en Oriente Medio y por tanto a una relajación en la inflación y los tipos de interés", expone el analista de XTB Javier Cabrera.

Al otro lado del Atlántico, Wall Street también ha reaccionado con compras generalizadas tras el recuento electoral. Al cierre en Europa, el Dow Jones avanzaba un 2,39 %, el S&P 500 subía un 1,49 % y el tecnológico Nasdaq se revalorizaba un 1,4 %.

En Estados Unidos, explica el analista, "se han mezclado las expectativas de que Trump tenga que ceder en su agenda exterior por presiones del congreso con los resultados de algunas tecnológicas como AMD, que han presentado unas cifras por encima de lo esperado".

Las principales plazas bursátiles de Asia cerraron la sesión con un comportamiento general de signo mixto, condicionado por el impulso de los inversores, a excepción del Nikkei japonés (-1,42 %): el Shenzhen chino subió un 4,22 %; la Bolsa de Shanghai, un 2,16 %; y el Kospi surcoreano escaló un 0,62 %.

Ese contrapeso al poder del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hace que los inversores interpreten la victoria demócrata como una posible aproximación del final del conflicto en Oriente Medio.

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, culpó esta tarde al descontento por la impopular guerra como la principal causa de la derrota republicana.

Así, el brent ha caído por debajo de los 100 dólares, hasta los 98,83 dólares, un 4,6 % más barato que al cierre del martes, un nivel que no registraba desde inicios de octubre.

El crudo estadounidense WTI ha retrocedido hasta los 92 dólares (-4,6 %) y el gas natural TTF cedía un 6,48 %, hasta los 87,9 euros el megavatio hora.

Esta bajada en el mercado de materias primas "respalda la narrativa del mercado", afirma Cabrera.

En el mercado de renta fija, las rentabilidades de los bonos soberanos han registrado importantes bajadas: la del bono alemán se ha situado en el 3,26 %; en el caso del español, este ha caído 10 puntos básicos, hasta los 3,82 %. El recorte más importante de la zona euro se ha registrado en Francia, con el interés de su bono en el 4,76 %, tras bajar 17,6 puntos básicos. El bono estadounidense también ha bajado, al 4,89 %.

El dólar se ha depreciado frente al euro, hasta cambiarse la moneda única a 1,1222 de los 'billetes verdes'.

Por su parte, el oro subía un 2,93 % ante la debilidad del dólar para superar la barrera de los 4.000 dólares por onza (4.045 dólares). La plata también recuperaba la cota de los 50 dólares, gracias a la revalorización del 4,3 %, hasta los 51,94 dólares.

El bitcóin registraba un ascenso del 3,51 %, recuperando el umbral de los 80.000 dólares.

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