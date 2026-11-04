Las exportaciones colombianas vuelven a aumentar en septiembre por las ventas de oro

Las ventas de oro no monetario -un rubro que incluye el oro que no forma parte de las reservas oficiales de los bancos centrales ni se utiliza como moneda de curso legal- alcanzaron los 786,9 millones de dólares, un crecimiento del 87,5 % en la comparativa interanual.

El crecimiento de estas ventas se ha mantenido durante varios meses consecutivos y supone, además, un aumento del 11,2 % respecto a agosto, cuando alcanzaron los 707,6 millones de dólares.

Las exportaciones de combustibles también crecieron el 13,3 % con respecto a septiembre de 2025, al pasar de 1.974 millones de dólares a 2.236,5 millones, debido únicamente a las exportaciones de petróleo y derivados (40,2 %), pues las de carbón solo aumentaron el 1,5 %.

Por su parte, las exportaciones de manufacturas alcanzaron 1.113,1 millones de dólares, el 9,3 % más que en septiembre pasado.

Las ventas externas de productos agropecuarios, alimentos y bebidas también aumentaron el 2,9 % y se situaron en los 1.273,1 millones de dólares.

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Estados Unidos fue el principal destino de las exportaciones colombianas en septiembre, con el 25,3 % del total, seguido de Panamá (8,1 %), Italia (6,6 %), Brasil (4,2 %), China ( 3,7 %) y Canadá (3,4 %).

Entre enero y agosto, las exportaciones colombianas acumularon ventas por 42.301,8 millones de dólares, un crecimiento del 13,3 % frente a los 37.338,7 registrados en el mismo periodo de 2025.