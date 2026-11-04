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Mundo
04 de noviembre de 2026 - 07:30

León XIV espera que su viaje en Latinoamérica fortalezca la fe y renueve la esperanza

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Ciudad del Vaticano, 4 nov (EFE).- El papa León XIV pidió este miércoles oraciones para su próxima visita a Uruguay, Argentina y Perú y deseó que este viaje fortalezca la fe, renueve la esperanza y reavive el fuego de la caridad, en un mensaje durante la audiencia general celebrada en la Plaza de San Pedro.

Por EFE
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"El próximo viernes partiré hacia Sudamérica, para visitar Uruguay, Argentina y Perú. Me encomiendo a sus oraciones, para que este viaje fortalezca la fe, renueve la esperanza, reavive el fuego de la caridad y sea un impulso para seguir anunciando el Evangelio con alegría", dijo el papa en su saludo a los fieles de lengua española.

El pontífice al finalizar la audiencia pidió que le acompañen con sus oraciones. "Para que el Señor bendiga esta misión en esos países que tanto quiero", señaló.

El papa viajará a estos tres países del 6 al 17 de noviembre, un viaje largo y exigente que se produce tras una operación para extirparle un tumor pulmonar.

En el que será el sexto viaje internacional de su pontificado, León XIV pronunciará 36 discursos, todos en español, el idioma que también utilizará en sus encuentros.

El último papa en visitar Uruguay y Argentina fue Juan Pablo II. Viajó a Argentina en 1982 y 1987, con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud. En el caos de Uruguay fue en 1987 y regresó en 1988. El pontífice polaco también visitó Perú en 1985 y 1988, mientras que Francisco viajó allí en 2018.

Para León XIV, quien pasó 20 años en Perú primero como misionero y después como obispo de Chiclayo, este viaje apostólico tiene así un significado personal.

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