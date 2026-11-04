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Mundo
04 de noviembre de 2026 - 09:05

León XIV y Kast conversan en el Vaticano sobre paz, declive demográfico y migración

Imagen sin descripción

Ciudad del Vaticano, 4 nov (EFE).- El papa León XIV recibió este miércoles al presidente de Chile, José Antonio Kast, en una audiencia en la que conversaron sobre la paz, el declive demográfico o las migraciones, entre otros temas de interés común.

Por EFE
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"Ha sido una muy buena reunión (...) El Santo Padre nos ha manifestado su cariño y aprecio por Chile, país que conoce muy bien" y que visitó varias veces cuando era superior de los agustinos, según explicó Kast en declaraciones a los medios en la Plaza de San Pedro del Vaticano tras la audiencia.

El mandatario chileno precisó que el pontífice le trasladó su preocupación por la paz, su interés por la familia y la natalidad "que está siendo cada vez más difícil en las distintas naciones".

En su encuentro, Kast obsequió a León XIV con una imagen de la Virgen del Carmen, patrona de Chile y cuyo centenario se celebra este año.

Se trata de una pieza de origen español que perteneció a un convento de monjas francesas en Argentina y que está elaborada con una técnica de pasta de madera ya en desuso, con ojos de cristal alemanes, que se dejaron de fabricar después de la Segunda Guerra Mundial. La talla ha sido restaurada por el área de Patrimonio de La Moneda.

Kast también regaló al papa el libro "La Edad Media en Chile", del benedictino Gabriel Guarda, una investigación sobre la historia de la Iglesia Católica en el país sudamericano, así como una caja de vinos chilenos.

Tras la audiencia con León XIV, el presidente de Chile se ha reunido en el Vaticano con el secretario para las Relaciones con los Estados, Paul Richard Gallagher.

"Durante las cordiales conversaciones mantenidas en la Secretaría de Estado, se destacaron las buenas relaciones existentes entre la Santa Sede y Chile y se hizo referencia a la importante contribución de la Iglesia católica a la vida social del país, así como a la vida espiritual, a través de la religiosidad popular", indicó la Santa Sede en un comunicado.

En sus declaraciones, el mandatario chileno explicó que hoy mismo partirá a España para participar en la XXX Cumbre Iberoamericana que se celebra en Madrid organizada por la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) y por el Gobierno de España.

Kast llegó el pasado martes a Italia, donde se reunió con la primera ministra, Giorgia Meloni, y con el presidente del país, Sergio Mattarella.

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