ABC
4 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
ABC Negocios
ABC TV de 17:00:00 a 17:59:00
Ver ABC TV
Ancho Perfil
ABC Cardinal AM de 16:00 a 17:59
Escuchar ABC AM
Vitaminas
ABC FM 15:00 a 17:59
Escuchar ABC FM
ABC Negocios
ABC TV de 17:00:00 a 17:59:00
Ver ABC TV
27º
Ahora
ver más
27º
Ahora
HOY
Min
22º
Máx
38º
undefined 2026-11-05
Min
20º
Máx
29º
undefined 2026-11-06
Min
18º
Máx
34º
undefined 2026-11-07
Min
20º
Máx
29º
undefined 2026-11-08
Min
15º
Máx
25º
undefined 2026-11-09
Min
12º
Máx
28º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.880
Venta
6.270
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.320
Venta
7.200

Ver Cotizaciones

Mundo
04 de noviembre de 2026 - 17:35

Líder sindical del automóvil en EEUU señala los salarios en México como problema comercial

Imagen sin descripción

Washington, 4 nov (EFE).- El presidente del sindicato estadounidense del automóvil United Auto Workers (UAW), Shawn Fain, señaló este miércoles que los bajos salarios en México, y también en China, es de los principales problemas comerciales de Estados Unidos, a la vez que defendió "aranceles estratégicos" para proteger a las empresas nacionales.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

En una rueda de prensa tras la victoria demócrata en las elecciones legislativas del martes, Fain aunque defendió a los trabajadores mexicanos, responsabilizó a las grandes empresas de aprovechar las diferencias salariales.

El líder sindical agregó que "Canadá no es el problema", porque en ese país se pagan salarios dignos y se mantiene un buen nivel de vida.

Sin embargo, advirtió de que las diferencias salariales con países como México y China, "donde pagan salarios de pobreza", están provocando una carrera a la baja en condiciones laborales que perjudica a los trabajadores estadounidenses.

"No queremos castigar a los trabajadores de México. Solo queremos que tengan un nivel de vida digno", declaró Fain, quien añadió que "el enemigo es la codicia" de las grandes corporaciones que explotan las diferencias salariales.

Fain destacó que el sindicato UAW fue uno de los primeros en respaldar al senador electo por Míchigan, el demócrata Abdul El-Sayed, de quien dijo comparte la posición del sindicato sobre los aranceles.

Asímismo recordó que, El-Sayed, que es médico, ha comparado la aplicación de los gravámenes con la quimioterapia: debe administrarse gradualmente para no matar al paciente.

Por eso, el dirigente sindical defendió la aplicación de aranceles "estratégicos y selectivos", pero criticó la política comercial del presidente Donald Trump por imponer gravámenes indiscriminados sin una estrategia industrial coherente.

Fain expresó su esperanza de que los demócratas, que controlarán ambas cámaras del Congreso a partir de enero, alcancen acuerdos con Trump para "eliminar los aranceles estúpidos, que no tienen sentido" y mantener los que protejan la producción estadounidense.

También criticó la influencia política de los multimillonarios y puso como ejemplo a Elon Musk, de quien dijo que puede destinar más de 400 millones de dólares a unas elecciones y controlar tecnologías espaciales capaces de influir en conflictos como la guerra de Ucrania, lo que, a su juicio, demuestra que el sistema estadounidense está profundamente desequilibrado.

Lo
más leído
del día

01
Economía
Ueno Bank: estos son los posibles hechos punibles que habrían cometido los directivos detenidos
Ver más
02
Nacionales
Miguel Vázquez, el unicornio que no pudo ser: una mansión, vehículos de alta gama y un mundo de lujos
Ver más
03
Economía
Directivos de Ueno Bank detenidos: quién es quién y cuál era el rol de cada uno
Ver más
04
Clima
Alerta meteorológica en Paraguay: posibles tormentas fuertes y granizo en 3 departamentos
Ver más
05
Economía
Ueno Bank: Marco Aurelio González presenta renuncia al BCP
Ver más

Te puede interesar