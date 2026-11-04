Líder sindical del automóvil en EEUU señala los salarios en México como problema comercial

En una rueda de prensa tras la victoria demócrata en las elecciones legislativas del martes, Fain aunque defendió a los trabajadores mexicanos, responsabilizó a las grandes empresas de aprovechar las diferencias salariales.

El líder sindical agregó que "Canadá no es el problema", porque en ese país se pagan salarios dignos y se mantiene un buen nivel de vida.

Sin embargo, advirtió de que las diferencias salariales con países como México y China, "donde pagan salarios de pobreza", están provocando una carrera a la baja en condiciones laborales que perjudica a los trabajadores estadounidenses.

"No queremos castigar a los trabajadores de México. Solo queremos que tengan un nivel de vida digno", declaró Fain, quien añadió que "el enemigo es la codicia" de las grandes corporaciones que explotan las diferencias salariales.

Fain destacó que el sindicato UAW fue uno de los primeros en respaldar al senador electo por Míchigan, el demócrata Abdul El-Sayed, de quien dijo comparte la posición del sindicato sobre los aranceles.

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Asímismo recordó que, El-Sayed, que es médico, ha comparado la aplicación de los gravámenes con la quimioterapia: debe administrarse gradualmente para no matar al paciente.

Por eso, el dirigente sindical defendió la aplicación de aranceles "estratégicos y selectivos", pero criticó la política comercial del presidente Donald Trump por imponer gravámenes indiscriminados sin una estrategia industrial coherente.

Fain expresó su esperanza de que los demócratas, que controlarán ambas cámaras del Congreso a partir de enero, alcancen acuerdos con Trump para "eliminar los aranceles estúpidos, que no tienen sentido" y mantener los que protejan la producción estadounidense.

También criticó la influencia política de los multimillonarios y puso como ejemplo a Elon Musk, de quien dijo que puede destinar más de 400 millones de dólares a unas elecciones y controlar tecnologías espaciales capaces de influir en conflictos como la guerra de Ucrania, lo que, a su juicio, demuestra que el sistema estadounidense está profundamente desequilibrado.