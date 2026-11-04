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Mundo
04 de noviembre de 2026 - 14:30

Lima amanece con inundaciones tras una atípica lluvia por el fenómeno de El Niño

Imagen sin descripción

Lima, 4 nov (EFE).- Lima, la capital de Perú y la segunda ciudad más grande del mundo sobre un desierto, amaneció este miércoles con un paso subterráneo inundado en el sur de la ciudad, por una atípica y persistente llovizna que acumuló hasta 6,3 litros por metro cuadrado durante la noche y las primeras horas de la mañana.

Por EFE
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La intensidad del evento excede los bajos niveles de precipitaciones de la capital peruana, donde la lluvia es un evento extraordinario y lo habitual en la época invernal son las garúas, lloviznas muy finas, persistentes y suaves que caen acompañadas de niebla o nubes bajas procedentes del mar.

La Municipalidad de Lima Metropolitana informó que el Centro de Operaciones de Emergencia (COER) monitorea las precipitaciones en el distrito de Villa María del Triunfo y coordina la atención del aniego en el paso subterráneo de la avenida Pachacútec, una de las principales vías de acceso a este populoso distrito.

El COER añadió que, a través de la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (Emape), desplegó seis cisternas con capacidad de 42.000 galones para las labores de succión y drenaje del agua acumulada en ese paso vehicular.

Por su parte, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) reportó que su estación en Villa María del Triunfo recogió hasta 6,3 litros por metro cuadrado entre las 19.00 hora local (00.00 GMT) y las 9.00 (14.00 GMT), un valor fuera de la normal en esta zona.

Durante la noche del martes y la madrugada de este miércoles, esa misma estación había acumulado 5,4 litros por metro cuadrado.

Además, el Senamhi informó que se registraron vientos fuertes, con velocidades de hasta 34 kilómetros por hora (km/h).

Este servicio había anticipado lloviznas durante la madrugada en los distritos capitalinos del sur, con vientos de hasta 35 km/h y acumulados mayores a cinco litros por metro cuadrado en Villa María del Triunfo, Villa El Salvador, Chorrillos y San Juan de Miraflores, los cuales presentan aniegos en esta jornada.

En Villa El Salvador, los vecinos denunciaron -en la televisión local- que la llovizna había hecho colapsar los desagües y que las aguas fétidas habían inundado varias casas.

El fenómeno de El Niño, que consiste en un atípico calentamiento de las aguas del océano Pacífico tropical y causa lluvias torrenciales en las costas de Ecuador y Perú, ya ha comenzado a golpear a ambos países desde la semana pasada con intensas tormentas que han inundado momentáneamente varias ciudades como la ecuatoriana Guayaquil.

El actual episodio de El Niño está calificado con una magnitud de extraordinario, al registrar una temperatura del mar de cinco grados centígrados por encima del promedio histórico para esta época del año, por lo que los pronósticos apuntan a que pueda superar en devastación a los eventos similares más fuertes vividos en 1982-1983, 1997-1998 y 2016-2017.

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