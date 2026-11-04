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Mundo
04 de noviembre de 2026 - 17:40

Llega a Venezuela el primer vuelo de la aerolínea Qatar Airways de la ruta Doha-Caracas

Imagen sin descripción

Caracas, 4 nov (EFE).- Qatar Airways se convirtió en la primera aerolínea del Golfo Pérsico en conectar de forma directa con Venezuela tras completar este miércoles su primer viaje de la ruta Doha-Caracas.

Por EFE
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El avión de Qatar Airways aterrizó a las 16.06 hora local (20.06 GMT) en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, que sirve a Caracas y es el principal de Venezuela, según información de la propia terminal.

El vuelo de retorno desde Caracas está programado para las 2.55 hora local (6.55 GMT) del jueves, de acuerdo a la información de la página web de Maiquetía.

Este primer vuelo fue recibido por el ministro de Transporte de Venezuela, Francisco Garcés, y el de Obras Públicas, Juan José Ramírez, así como por funcionarios de la embajada de Catar en el país suramericano.

En mayo pasado, la aerolínea catarí informó que operaría una ruta hacia Caracas y también a Bogotá, Colombia, para reforzar la conectividad entre Oriente Medio y América Latina.

Qatar Airways ofrece dos vuelos semanales desde Doha a ambas ciudades, con salidas programadas los miércoles y domingos.

Los horarios fueron sido diseñados para "facilitar conexiones fluidas en el Aeropuerto Internacional Hamad hacia destinos clave como Australia, China, Japón, Líbano, Corea del Sur y Emiratos Árabes Unidos", agregó entonces la aerolínea en una nota.

Con la incorporación de Caracas y Bogotá, Qatar Airways suma dieciséis rutas en América. La aerolínea inició sus operaciones en Sudamérica en 2010 con el vuelo inaugural a São Paulo (Brasil).

Con las dos nuevas rutas a Caracas y Bogotá, Qatar Airways operará este verano a más de 160 destinos internacionales.

El aeropuerto de Maiquetía reactivó sus operaciones con terminales temporales el 1 de septiembre, después de que sus principales instalaciones resultaran gravemente afectadas por los terremotos del pasado 24 de junio, que dejaron más de 6.500 muertos.

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