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Mundo
04 de noviembre de 2026 - 14:35

Los condados que sí rechazaron claramente la gestión Trump

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Washington, 4 nov (EFE).- Pese a que el presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró que la derrota electoral en las legislativas del martes no refleja un rechazo a su liderazgo, sino a los candidatos republicanos que estaban en las papeletas, los resultados en algunos condados permiten confirmar la fuerte negativa a las políticas migratoria, arancelaria, económica y hasta a la "guerra cultural" del movimiento MAGA.

Por EFE
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Aunque el comportamiento del voto no es el mismo en una elecciones presidenciales que en unas centradas exclusivamente en renovar el Legislativo y en elegir a gobernadores y líderes municipales, algunos giros han sido tan extremos que valen como ejemplo del referéndum al que se sometió la gestión de Trump en estos comicios.

El condado más importante del sur de Florida, que incluye una importante población cubana y venezolana, concedió a Trump hace dos años 11 puntos de ventaja sobre la candidata demócrata a presidenta, Kamala Harris.

Este martes, en los comicios al Senado, la demócrata Angie Nixon aventajó en 7 puntos a su rival republicano. El marcado cambio es una muestra de las constantes quejas de inmigrantes y sus vecinos de que la oleada de redadas estaba afectado profundamente a esas comunidades con una fuerte presencia cubana, venezolana, colombiana o haitiana.

En la misma zona, la republicana María Elvira Salazar renovó su escaño con unas escasas cuatro décimas, mientras que el margen en 2024 de ese distrito fue de más de 14 puntos a favor de los republicanos.

En ese condado eminentemente agrícola, rural y conservador, la candidata republicana al Senado, Ashley Hinson, solo obtuvo 5,6 puntos de ventaja, otro gran contraste en comparación con los 22 puntos de diferencia con los que ganó Trump en las presidenciales de 2024.

El discurso del presidente -que visitó la vecina Cedar Rapids durante la campaña- en el que insistentemente pidió que se votara como si él estuviera en la papeleta, no caló en este feudo republicano, una zona que se ha visto muy afectada por su guerra comercial, que ha reducido las exportaciones de soja a China, y la guerra de Irán, que ha encarecido el combustible agrícola.

En este condado, donde se sitúa Las Vegas, el tema del costo de vida y la inflación fue central en la campaña tanto en los comicios a gobernador, como para la Cámara Baja. Kamala Harris se impuso a Trump en esa circunscripción por solo 2,6 puntos, mientras que ayer el candidato demócrata a gobernador, Aaron Ford, obtuvo una ventaja de casi 10 puntos.

Durante esta campaña, los votantes de este condado, compuesto en un 13 % por hispanos, fueron claros al apuntar la dificultad para llegar a fin de mes como su principal preocupación desde que Trump llegó al poder, pese a que el mandatario cumplió su promesa de no gravar las propinas, de gran importancia en la capital de los casinos.

Los reveses electorales por el alto costo de vida parecen estar detrás de varios cambios en condados tradicionalmente conservadores como en Tennessee, donde, por ejemplo, el distrito congresional que engloba los candados entre Nashville y Chattanooga, y que Trump ganó por 24 puntos en 2024, se inclina del lado demócrata por apenas 200 votos, según las últimas proyecciones.

El condado de Spalding, con más de un tercio de población negra, asestó un duro golpe a los republicanos este martes. Trump ganó en 2024 con casi 14 puntos de ventaja sobre Harris, una muestra de que entonces las minorías arroparon al republicano con unos números sin precedentes.

Pero ayer fue el candidato demócrata al senado, Jon Ossoff, el que ganó con una ventaja de más de tres puntos, apuntalando así un revés que se extendió por el llamado 'Sur Profundo'.

Los reveses en esta región profundamente conservadora y religiosa que engloba la mayor parte de los estados de Georgia, Alabama, Misisipi o Luisiana representa uno de los mayores terremotos electorales de la historia reciente, con los candidatos MAGA imponiéndose pero con unos márgenes tan estrechos que auguran la necesidad de una nueva estrategia electoral que ya piensa en un nuevo mundo sin Trump a los mandos.

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