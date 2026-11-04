Los demócratas arrebatan a los republicanos el escaño clave del Senado por Ohio

El resultado supone un golpe especialmente duro para la Casa Blanca, ya que se trata del escaño que ocupó el actual vicepresidente, JD Vance, antes de abandonarlo en 2025.

Brown ejerció en el Senado durante tres mandatos, hasta que perdió su escaño en 2024.

Con esta victoria, los demócratas se rozan la mayoría de la Cámara Alta tras arrebatarle la Cámara de Representantes a los republicanos, según las proyecciones.

Además, la demócrata Amy Acton derrotó al republicano Vivek Ramaswamy como gobernadora de Ohio, según las proyecciones de AP y ABC News.

El candidato republicano Ramaswamy protagonizó una polémica durante la campaña electoral al publicar un vídeo donde aparecía la madre de su rival demócrata tildando de "mentirosa" a su hija, quien a su vez asegura que su progenitora permitió que se abusara sexualmente de ella cuando era niña.