ABC
3 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
ABC MOTOR
ABC TV de 21:30:00 a 21:59:00
Ver ABC TV
De Todo un Poco
ABC Cardinal AM de 21:00 a 23:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 18:00 a 23:59
Escuchar ABC FM
ABC MOTOR
ABC TV de 21:30:00 a 21:59:00
Ver ABC TV
29º
Ahora
ver más
29º
Ahora
HOY
Min
19º
Máx
33º
undefined 2026-11-04
Min
21º
Máx
41º
undefined 2026-11-05
Min
20º
Máx
30º
undefined 2026-11-06
Min
18º
Máx
33º
undefined 2026-11-07
Min
23º
Máx
29º
undefined 2026-11-08
Min
18º
Máx
26º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.880
Venta
6.270
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.320
Venta
7.200

Ver Cotizaciones

Mundo
04 de noviembre de 2026 - 00:05

Los demócratas avanzan hacia una mayoría en Cámara de Representantes, según proyecciones

Imagen sin descripción

Washington, 3 nov (EFE).- La oposición demócrata avanza hacia la conquista de la mayoría en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, actualmente en manos republicanas, según las primeras proyecciones de resultados.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

De acuerdo con las cadenas CNN y NBC News, los demócratas habrían arrebatado a los republicanos los distritos 11 de Carolina del Norte, 8 de Pensilvania y 7 de Nueva Jersey.

Si logran conservar todos sus escaños, estas tres victorias les permitirían recuperar el control de la Cámara Baja.

Las elecciones de este martes sirven para renovar los 435 escaños de la Cámara de Representantes.

Su composición actual es de 219 republicanos, 214 demócratas y dos vacantes, por lo que la oposición necesita arrebatar tres escaños a los conservadores para alcanzar la mayoría.

También se renueva aproximadamente un tercio de los 100 escaños del Senado.

Según las proyecciones hasta ahora, los demócratas arrebataron a los republicanos el escaño en la Cámara Alta por Carolina del Norte y mantuvieron el de Georgia, dos condiciones para conquistar la mayoría.

Lo
más leído
del día

01
Economía
Ciudadanos realizan varias protestas tras proceso de resolución de Ueno Bank
Ver más
02
Política
Video: así defendía Santiago Peña a Ueno Bank antes de la resolución del BCP
Ver más
03
Nacionales
Teletón posterga su maratón tras incertidumbre generada por la situación de Ueno Bank
Ver más
04
Economía
Cómo cobrarán los ahorristas de Ueno Bank: lo que dijo el BCP y lo que falta
Ver más
05
Fútbol
San Lorenzo es el “santo de devoción” para el líder Olimpia
Ver más

Te puede interesar