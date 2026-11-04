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Mundo
04 de noviembre de 2026 - 02:00

Los demócratas se hacen con el control del Senado, según proyecciones

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Washington, 3 nov (EFE).- Los demócratas ha logrado hacerse con el control del Senado en las elecciones de medio mandato celebradas este miércoles en EE.UU., según proyecciones de ABC y NBC, que les otorgan 51 escaños en la Cámara.

Por EFE
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La gesta se suma a la de haber arrebatado también hoy a los republicanos la Cámara Baja y les permite controlar por completo el Congreso durante los dos años de mandato que le restan al presidente Donald Trump.

La victoria decisiva para el control del Senado se ha producido en el estado de Iowa, donde el demócrata Josh Turek se impuso a la candidata republicana Ashley Hinson en una carrera que inicialmente las encuestas daban como muy igualada.

Iowa, un estado rural y de tendencia republicana, donde Trump ganó en 2016, 2020 y 2024, se ha convertido en ejemplo del malestar ciudadano con la Casa Blanca y el partido republicano por el aumento del precio de los combustibles, motivado en parte por la guerra contra Irán iniciada por el republicano.

Los demócratas han sumado además importantes victorias en estados clave en los que se apoderaron de escaños republicanos para el Senado, como Carolina del Sur, Carolina del Norte, Ohio, Texas y Kansas.

Estos dos últimos estados no elegían a senadores demócratas desde hace 38 y 94 años, respectivamente.

El resultado de estas elecciones de medio mandato refleja el creciente descontento de los estadounidenses para con los republicanos y Trump, que encara ahora la posibilidad de que los demócratas lo sometan a procesos de destitución en el Congreso.

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