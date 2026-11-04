ABC
4 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Madrugada ABC
ABC TV de 00:00:00 a 04:59:00
Ver ABC TV
Madrugada ABC
ABC Cardinal AM de 00:00 a 04:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 00:00 a 05:59
Escuchar ABC FM
Madrugada ABC
ABC TV de 00:00:00 a 04:59:00
Ver ABC TV
29º
Ahora
ver más
29º
Ahora
HOY
Min
19º
Máx
33º
undefined 2026-11-04
Min
21º
Máx
41º
undefined 2026-11-05
Min
20º
Máx
30º
undefined 2026-11-06
Min
18º
Máx
33º
undefined 2026-11-07
Min
23º
Máx
29º
undefined 2026-11-08
Min
18º
Máx
26º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.880
Venta
6.270
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.320
Venta
7.200

Ver Cotizaciones

Mundo
04 de noviembre de 2026 - 00:25

Los estadounidenses apuestan 1.900 millones de dólares en las elecciones de medio mandato

Imagen sin descripción

Los Ángeles (EE.UU.), 3 nov (EFE).- Los estadounidenses han apostado 1.900 millones de dólares en las elecciones de medio mandato a través de plataformas de predicción, con los demócratas liderando las preferencias por el control del Congreso, según un análisis publicado este martes por The Washington Post.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

El estudió analizó la actividad en Kalshi y Polymarket, los dos mayores mercados de predicción, donde se apostaron alrededor de 1.300 millones de dólares y unos 600 millones de dólares respectivamente.

Los demócratas aventajaban en ambas casas de apuestas a un día de las elecciones de medio mandato con un 78 % de probabilidades de ganar el Senado y un 95 % de posibilidades de obtener la mayoría en la Cámara de Representantes, según los datos de Polymarket recogidos por el Post.

Por su parte, en Kalshi, las apuestas en favor de los demócratas en el Senado se situaron en un 78 % frente al 93,9 % de la victoria en la Cámara de representantes.

La cantidad apostada en ambas plataformas de apuestas representa una disminución en comparación a los 3.600 millones de dólares que se movieron en las elecciones generales de 2024 solo en Polymarket, para decidir entre Donald Trump o Kamala Harris en la contienda por la Casa Blanca.

El mandatario republicano afronta este martes su primera prueba de fuego tras dos años en el poder, con sus índices de popularidad bajo mínimos, marcadas por la preocupación de los votantes ante la inflación y el acceso a la vivienda.

Las proyecciones ya dan por ganada la Cámara de Representantes por los demócratas, que necesitan una ganancia neta de cuatro escaños para hacerse también con el control del Senado.

Lo
más leído
del día

01
Economía
Ciudadanos realizan varias protestas tras proceso de resolución de Ueno Bank
Ver más
02
Política
Video: así defendía Santiago Peña a Ueno Bank antes de la resolución del BCP
Ver más
03
Nacionales
Teletón posterga su maratón tras incertidumbre generada por la situación de Ueno Bank
Ver más
04
Economía
Cómo cobrarán los ahorristas de Ueno Bank: lo que dijo el BCP y lo que falta
Ver más
05
Fútbol
San Lorenzo es el “santo de devoción” para el líder Olimpia
Ver más

Te puede interesar