Los estadounidenses apuestan 1.900 millones de dólares en las elecciones de medio mandato

El estudió analizó la actividad en Kalshi y Polymarket, los dos mayores mercados de predicción, donde se apostaron alrededor de 1.300 millones de dólares y unos 600 millones de dólares respectivamente.

Los demócratas aventajaban en ambas casas de apuestas a un día de las elecciones de medio mandato con un 78 % de probabilidades de ganar el Senado y un 95 % de posibilidades de obtener la mayoría en la Cámara de Representantes, según los datos de Polymarket recogidos por el Post.

Por su parte, en Kalshi, las apuestas en favor de los demócratas en el Senado se situaron en un 78 % frente al 93,9 % de la victoria en la Cámara de representantes.

La cantidad apostada en ambas plataformas de apuestas representa una disminución en comparación a los 3.600 millones de dólares que se movieron en las elecciones generales de 2024 solo en Polymarket, para decidir entre Donald Trump o Kamala Harris en la contienda por la Casa Blanca.

El mandatario republicano afronta este martes su primera prueba de fuego tras dos años en el poder, con sus índices de popularidad bajo mínimos, marcadas por la preocupación de los votantes ante la inflación y el acceso a la vivienda.

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Las proyecciones ya dan por ganada la Cámara de Representantes por los demócratas, que necesitan una ganancia neta de cuatro escaños para hacerse también con el control del Senado.