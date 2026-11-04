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Mundo
04 de noviembre de 2026 - 15:40

Los reyes de España reciben a los dignatarios que asisten a la XXX Cumbre Iberoamericana

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Madrid, 4 nov (EFE).- Los reyes de España, Felipe VI y Letizia, acompañados del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y del secretario general iberoamericano, Andrés Allamand, recibieron este miércoles en el Teatro Real de Madrid a los dignatarios de los 22 países que asisten a la XXX Cumbre Iberoamericana.

Por EFE
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A la gala inaugural de hoy en la capital española acudieron siete de los ocho presidentes y jefes de Gobierno iberoamericanos que confirmaron su asistencia; todos menos el presidente argentino, Javier Milei, que fue el último en llegar después de que lo hicieran las delegaciones de Bolivia, Chile, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Portugal, República Dominicana y Andorra.

Milei no acudió a la inauguración oficial de la cumbre y tampoco estará en la cena de gala posterior que ofrecen Felipe VI y Letizia en el Palacio Real, pero se verá con el líder del partido español de ultraderecha Vox, Santiago Abascal.

Antes del comienzo de la gala, que presentan las actrices españolas Aitana Sánchez Gijón y Juana Acosta, los asistentes guardaron un minuto de silencio en memoria del accidente de tren ocurrido la semana pasada en Urda (Toledo, sur de Madrid), en el que 69 personas perdieron la vida.

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