Magnate afgano firma contrato millonario con los talibanes y promete un hospital gratuito

"En un futuro cercano se construirá un hospital para el tratamiento del cáncer en el país, y se prevé que las obras comiencen muy pronto", declaró Azizi, según un comunicado difundido por el portavoz talibán Zabihullah Mujahid.

Los acuerdos, valorados en unos 275 millones de dólares según la agencia estatal Bakhtar, fueron firmados en presencia del viceprimer ministro talibán Abdul Ghani Baradar y contemplan proyectos de explotación de gas natural y carbón durante 30 años.

Azizi, fundador del grupo inmobiliario Azizi Developments y residente en Dubái, posee una fortuna estimada en 1.400 millones de dólares, según Forbes Middle East. En agosto de 2025 ya había firmado con las autoridades talibanes un acuerdo de inversión energética por 10.000 millones de dólares.

El empresario había anunciado anteriormente sus planes de construir un hospital oncológico, pero aseguró ahora que los trámites administrativos están completados y que las obras comenzarán próximamente. También prometió tratamientos completamente gratuitos y la construcción de una maternidad y una universidad médica.

El anuncio se produce en un país donde el acceso a la atención oncológica sigue siendo limitado. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha documentado la escasez de recursos especializados y las dificultades de los pacientes que deben recorrer grandes distancias o viajar al extranjero para recibir tratamiento.

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Afganistán registró unos 26.268 nuevos casos de cáncer en 2024, según las estimaciones del Observatorio Mundial del Cáncer de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC), organismo especializado de la OMS.

El portavoz del Ministerio de Salud Pública afgano, Sharafat Zaman Markhil, confirmó a EFE que actualmente funciona un hospital nacional especializado en oncología en Kabul, inaugurado a comienzos de este año.