Mamdani avisa a los demócratas de que no basta con ganar, se debe notar "en el bolsillo"

"No basta con que nosotros, como demócratas, lleguemos al poder; tenemos que utilizar ese poder para lograr un cambio que los estadounidenses puedan notar en sus bolsillos", aseguró Mamdani en una rueda de prensa.

Los demócratas se impusieron con una holgada ventaja a los republicanos y les arrebataron el control de la Cámara de Representantes y del Senado.

Mamdani, que celebró la victoria, pidió a los legisladores, que tomarán posesión el próximo mes de enero, que se centren en trabajar para abaratar el coste de vida de los estadounidenses.

"(El vicepresidente de EE.UU.) JD Vance pidió a los estadounidenses que le dieran dos años más. Los estadounidenses no pueden permitirse dos años más cuando tienen que pagar el alquiler el primer día del mes, pagar la guardería de sus hijos o ir hoy mismo al supermercado", afirmó el edil.

Por eso, pidió a los demócratas que entiendan "la urgencia de cumplir" con el mandato que les han encomendado las urnas.

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Preguntado por qué cambios espera ver en cuanto a la relación de la política estadounidense con Israel, Mamdani respondió de manera genérica y apostó por que se cumpla el derecho internacional y el mandato de "construir y no bombardear".

En cuanto al equilibrio entre la labor legislativa y la fiscalización de Trump, el alcalde sostuvo que tanto la corrupción en Washington como la crisis del coste de vida afectan a los trabajadores.

"Es posible y necesario actuar en todos esos frentes", afirmó.