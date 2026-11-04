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Mundo
04 de noviembre de 2026 - 15:45

Mamdani celebra la elección de Abdul El-Sayed: "Significa muchísimo para mucha gente"

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Nueva York, 4 nov (EFE).- El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, celebró este miércoles la elección del demócrata de Míchigan Abdul El-Sayed, que se convertirá en el primer senador musulmán de Estados Unidos.

Por EFE
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"Su elección siginifica muchísimo para mucha gente", declaró en una rueda de presa Mamdani, que hace hoy un año fue elegido como el primer edil musulmán de la Gran Manzana.

Mamdani explicó que todavía no ha podido hablar con el senador electo por Mícihigan, como sí ha hecho anteriormente.

Aun así, el alcalde destacó que El-Sayed consiguió imponerse a su rival, el republicano Mike Rogers, a pesar de "la extraordinaria cantidad de dinero que se gastó para oponerse a él" o "el racismo y las calumnias a las que se enfrentaba a diario".

"Resulta increíblemente emocionante comprobar, tal y como él mismo dijo anoche, que han ganado los buenos", añadió Mamdani.

Ambos forman parte del ala progresista del Partido Demócrata, aunque El-Sayed ha rechazado la etiqueta de socilista.

Sin embargo, la legisladora por Nueva York Alexandria Ocasio-Cortez, impulsada por los Socialistas Democráticos de EE.UU. (DSA, en inglés), donó un millón de dólares a su campaña.

Mamdani ganó la carrera al consistorio bajo las siglas del Partido Demócrata tras haberse impuesto en las primarias con el respaldo del DSA.

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