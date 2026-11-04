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Mundo
04 de noviembre de 2026 - 15:35

Más de 50.000 emergencias se registraron en Ecuador durante el festivo de cuatro días

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Quito, 4 nov (EFE).- Un total de 50.452 emergencias coordinó el Servicio Integrado de Seguridad (ECU 911) de Ecuador durante el festivo de cuatro días por el día de los Difuntos y la Independencia de Cuenca, que terminó el martes.

Por EFE
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La cifra representa un incremento del 32,56 % en comparación con el festivo de 2025, cuando existieron 38.059 emergencias, indicó este miércoles el ECU 911 en un comunicado.

El municipio de Quito fue la jurisdicción con mayor cantidad de novedades (8.593), seguido de Guayaquil (7.088) y Cuenca (2.451).

La mayor cantidad de emergencias fue por seguridad ciudadana (34.076), gestión sanitaria (5.294), así como tránsito y movilidad (5.933), entre otros.

Entre los casos relevantes atendidos por el ECU 911 y las instituciones competentes figuran emergencias por las intensas lluvias registrada en el archipiélago de Galápagos, situado a unos mil kilómetros de las costas continentales ecuatorianos.

En Ecuador, las lluvias han afectado a más de 48.000 personas y han dejado al menos once fallecidos desde el pasado 29 de agosto, cuando se declaró la alerta roja luego de que el Comité Nacional para el Estudio Regional del Fenómeno de El Niño (Erfen) confirmara oficialmente la presencia del evento climático en el país.

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