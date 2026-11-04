Máximas autoridades policiales de América se reunirán este mes en República Dominicana

Bajo el lema "Respuesta regional ante las amenazas que desestabilizan la seguridad interior de los Estados", la cita propiciará el intercambio de experiencias, información y buenas prácticas, así como la articulación de estrategias conjuntas frente a las amenazas que suponen el crimen organizado transnacional y otro tipo de delitos.

El encuentro reunirá a integrantes del Consejo de Directores de Policía de los países miembros de Ameripol, además de representantes de organismos internacionales y entidades estratégicas vinculadas a la seguridad regional, destacó la organización en un comunicado.

Ameripol es un mecanismo de cooperación que integra instituciones policiales de más de 30 países del continente, así como la Administración para el Control de Drogas (DEA) y una agencia del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos.

Este órgano facilita la coordinación operativa, el intercambio de información, la capacitación especializada y el desarrollo de acciones conjuntas contra las distintas manifestaciones del crimen organizado.