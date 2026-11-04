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Mundo
04 de noviembre de 2026 - 09:30

Meloni expresa su satisfacción después de que Suiza asuma gastos médicos del Crans-Montana

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Roma, 4 nov (EFE).- La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, expresó este miércoles su satisfacción por la decisión, comunicada por el presidente Guy Parmelin, de que Suiza ha renunciado a su derecho a solicitar el reembolso de los gastos médicos de los italianos heridos en la tragedia de Crans-Montana que fueron atendidos en hospitales suizos.

Por EFE
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"Estoy satisfecha con esta solución: no supondrá ninguna carga para las familias ni para Italia", afirmó la mandataria en un comunicado.

Meloni reiteró su cercanía "a las familias de las víctimas y los niños heridos, que afrontan un dolor inmenso con una dignidad y una fortaleza extraordinarias" y el sincero apoyo del Gobierno italiano.

"Agradezco al presidente Parmelin su consideración. Esta decisión confirma la solidez de la relación entre nuestras naciones", añadió.

El Gobierno suizo anunció este miércoles que renunciará "con carácter excepcional" a reclamar a Italia el reembolso de los gastos asumidos por atender a víctimas de ese país en el incendio del pasado 1 de enero en un bar de la estación de esquí de Crans-Montana, con 41 muertos y 115 heridos.

"Tras varias conversaciones entre Italia y Suiza, el Consejo Federal ha decidido en su reunión del 4 de noviembre renunciar con carácter excepcional al reembolso de estos gastos médicos, que ascienden a alrededor de 1,5 millones de francos" (1,6 millones de euros), indicó en un comunicado.

El presidente suizo, Guy Parmelin, ya transmitió esa decisión a la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, tras meses de tensiones bilaterales por esta cuestión, especialmente después de que varias familias de víctimas italianas denunciaran haber recibido facturas de gastos médicos expedidas en Suiza, algunas de hasta 70.000 euros.

Decenas de jóvenes suizos, franceses, italianos y de otros países quedaron atrapados en el incendio del bar 'Le Constellation' de Crans-Montana durante las celebraciones de Nochevieja, y doce de ellos, asegurados en Italia, recibieron atención médica en Suiza, mientras que un herido con seguro suizo fue atendido en Italia.

La mitad de las víctimas mortales del incendio, uno de los peores registrados en la historia de Suiza, eran menores de edad; 23 de ellas eran de nacionalidad suiza, ocho eran franceses, y seis italianos.

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