Merz sobre las elecciones en EE. UU.: Trump seguirá gobernando con decretos

"Sinceramente ni me ha sorprendido ni he pensado mucho en ello. Era previsible que en EE. UU. el resultado fuera así, al menos en la Cámara de Representantes", dijo durante una intervención en un foro económico en Berlín, al ser preguntado por su valoración.

Que la oposición demócrata también se hiciera con el control del Senado no era sin embargo previsible, admitió.

"Pero, para decirlo abiertamente, los dos últimos años Trump ha gobernado en gran medida dejando de lado al Congreso, ¿por qué iba a cambiar ahora?", se preguntó el canciller, que pronosticó que el presidente estadounidense seguirá recurriendo a las órdenes ejecutivas o decretos presidenciales como ha hecho hasta ahora.

En el plano constitucional, Trump tiene una posición tan fuerte como presidente que "es muy independiente y puede decidir de forma muy independiente del Congreso", señaló Merz, quien apuntó que en Alemania las cosas son distintas.

El canciller enfatizó que la victoria demócrata en las elecciones de medio mandato sí que puede influir en aspectos como los presupuestos y los planes con respecto al ejército.

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"Pero eso llevará tiempo y por eso no me emocioné tanto (al conocer el resultado)", reconoció.

Con anterioridad, tanto el ministro de Exteriores de Alemania, Johann Wadephul, como el titular de Defensa, Boris Pistorius, habían valorado hoy de forma positiva el resultado electoral en EE. UU., al señalar que podría abrir una oportunidad para profundizar la relación transatlántica tras dos años de tensiones.