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Mundo
04 de noviembre de 2026 - 21:10

México ve prematuro medir el impacto electoral en EE.UU. sobre aranceles y T-MEC

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Ciudad de México, 4 nov (EFE).- El secretario de Economía mexicano, Marcelo Ebrard, consideró este miércoles que aún es prematuro medir los efectos de las elecciones legislativas de Estados Unidos en la relación comercial bilateral y destacó que la facultad de imponer aranceles sigue en manos del presidente Donald Trump.

Por EFE
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"Primero es muy pronto para decirlo porque todavía no termina ni el cómputo. Sabemos los números generales, pero todavía es muy pronto", señaló en una rueda de prensa durante InnovaFest, en Mérida, en el sureño estado de Yucatán, tras la victoria del Partido Demócrata en el Congreso estadounidense.

Ebrard explicó que las facultades de Trump para establecer gravámenes no dependen directamente de la nueva composición de la Cámara de Representantes y el Senado.

"Las facultades sobre aranceles corresponden o las tiene en buena medida el presidente (Trump), o sea, eso no cambia", sostuvo.

Sin embargo, diferenció esa atribución de las posibles reformas al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), sujetas a las negociaciones entre los tres países.

"Hoy en día puede ser que por la revisión hagamos alguna adición, pero ciertamente hasta el día de hoy ese no ha sido el caso", precisó.

Por ello, insistió en que "la mayor parte de la relación arancelaria no cambia mucho. El tratado puede ser que sí cambie, pero eso es muy pronto para decirlo".

El funcionario afirmó que México ha sostenido tres rondas de conversaciones con Estados Unidos como parte de la revisión del T-MEC de 2026 y que espera una cuarta, aplazada por petición estadounidense hasta después de las elecciones del 3 de noviembre.

También sostuvo que el 80 % de las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos ingresa sin pagar aranceles, un resultado que atribuyó al diálogo con Washington y a la integración industrial entre ambos países.

Como ejemplo, advirtió que los gravámenes a vehículos fabricados en México también perjudican a compañías estadounidenses, entre ellas General Motors y Stellantis.

El tratado continúa en vigor, con una fecha inicial de vencimiento en 2036 y revisiones anuales, tras la negativa estadounidense de aplazarlo por 16 años más el pasado 1 de julio.

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