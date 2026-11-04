Milei llega a Madrid para asistir a la Cumbre Iberoamericana

Milei ha sido el últimos de los presidentes iberoamericanos que ha llegado a Madrid, después de que las delegaciones de Bolivia, Chile, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Portugal, República Dominicana y Andorra lo hicieran entre el domingo y esta mañana.

Tras aterrizar en Madrid, el presidente de Argentina no acudirá a la inauguración oficial de la cumbre ni a la cena de gala posterior que ofrece el rey de España, según la agenda difundida por la Oficina de la Presidencia del Gobierno de Argentina.

Sin embargo, Milei tiene previsto encontrarse con el presidente del partido ultraderechista VOX Santiago Abascal a las 22:30 hora local (21:30 hora GMT).

Las actividades de la XXX Cumbre Iberoamericana a las que asisten los diez jefes de Estado y Gobierno presentes esta semana en Madrid empieza hoy con un acto inaugural en el Teatro Real en el que presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y el secretario general iberoamericano, Andrés Allamand, ofrecerán sendos discursos.

Posteriormente está programada una cena ofrecida por los Reyes de España en el Palacio Real de Madrid.

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La agenda de Milei no incluye ninguno de estos dos actos oficiales, aunque sí especifica que mañana acudirá a la sesión plenaria de jefes de Estado y de Gobierno en la Galería de las Colecciones Reales.

Esta visita, la octava a España desde que asumió la Presidencia en diciembre de 2023, tiene lugar semanas después de su anterior viaje a Madrid, muy polémico por los insultos que dirigió al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, al que tildó de "impresentable dictador", entre otras palabras de desprecio.

El presidente argentino hizo ese viaje a Madrid, en plena campaña de las elecciones generales del 29 de noviembre, para apoyar al PP y Vox, los partidos de derecha y ultraderecha que se unirían para gobernar si lograran de manera conjunta la mayoría absoluta de los votos.

Finalmente son 10 de los 22 líderes de la comunidad iberoamericana los que asistan, con las ausencias de los presidentes de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; México, Claudia Sheinbaum; y Venezuela, Delcy Rodríguez, entre otros.

Asistirán, no obstante, los correspondientes ministros de Exteriores, según el Gobierno español.

Las delegaciones representadas al máximo nivel institucional son España, Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Portugal, República Dominicana y Andorra.