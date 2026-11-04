Miles de estudiantes protestan en Copenhague contra recortes a las ayudas a estudiantes

El Ejecutivo liderado por la socialdemócrata Mette Frederiksen pretende eliminar la ayuda económica mensual -a la que tienen derecho todos los estudiantes mayores de 18 años- a quienes vivan con sus padres y éstos tengan unos ingresos anuales conjuntos superiores a las 710.077 coronas (95.000 euros).

La reforma pretende también establecer que la cantidad a recibir varíe de forma progresiva para aquellos que vivan en casa de sus progenitores y cuyos padres ganen de forma conjunta entre 419.589 y 710.077 coronas danesas (entre 56.139 y 95.000 euros).

La concentración, que según los organizadores reunió a más de 10.000 estudiantes y transcurrió sin incidentes, recorrió el centro de Copenhague hasta llegar al Parlamento, donde se corearon lemas como "Conservemos la SU (ayuda mensual, por sus siglas en danés)" y "Ahora es suficiente".

La SU varía entre las 1.154 y las 7.426 coronas danesas (entre 154 y 994 euros) mensuales, dependiendo de si los estudiantes residen en casa o se han independizado.

Durante las últimas dos décadas, sucesivos gobiernos de derecha e izquierda han introducido reformas en el sistema de la SU y recortado su duración.