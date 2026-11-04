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Mundo
04 de noviembre de 2026 - 12:45

Miles de estudiantes protestan en Copenhague contra recortes a las ayudas a estudiantes

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Copenhague, 4 nov (EFE).- Miles de estudiantes daneses se manifestaron este miércoles frente al Folketing (Parlamento) en protesta por los planes del Gobierno de centroizquierda de recortar el sistema de ayudas económicas, mientras hubo huelgas en decenas de institutos de todo el país.

Por EFE
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El Ejecutivo liderado por la socialdemócrata Mette Frederiksen pretende eliminar la ayuda económica mensual -a la que tienen derecho todos los estudiantes mayores de 18 años- a quienes vivan con sus padres y éstos tengan unos ingresos anuales conjuntos superiores a las 710.077 coronas (95.000 euros).

La reforma pretende también establecer que la cantidad a recibir varíe de forma progresiva para aquellos que vivan en casa de sus progenitores y cuyos padres ganen de forma conjunta entre 419.589 y 710.077 coronas danesas (entre 56.139 y 95.000 euros).

La concentración, que según los organizadores reunió a más de 10.000 estudiantes y transcurrió sin incidentes, recorrió el centro de Copenhague hasta llegar al Parlamento, donde se corearon lemas como "Conservemos la SU (ayuda mensual, por sus siglas en danés)" y "Ahora es suficiente".

La SU varía entre las 1.154 y las 7.426 coronas danesas (entre 154 y 994 euros) mensuales, dependiendo de si los estudiantes residen en casa o se han independizado.

Durante las últimas dos décadas, sucesivos gobiernos de derecha e izquierda han introducido reformas en el sistema de la SU y recortado su duración.

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