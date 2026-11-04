Miles de reservas en aerolíneas de Asia, afectadas por una brecha de seguridad en Amadeus

SIA señaló la víspera en un comunicado recogido por la cadena CNA que un acceso no autorizado a los sistemas de Amadeus afectó a datos de pasajeros que incluyen nombres, direcciones de correo electrónico, números de teléfono, datos de documentos de viaje, itinerarios de viaje y números de reserva y de afiliación a su programa de fidelización.

Amadeus, un grupo empresarial español que distribuye soluciones informáticas para la industria de los viajes y el turismo, publicó en octubre en su página web un comunicado en el que señaló tener "conocimiento de una vulnerabilidad que afectaba a un entorno de visualización de reservas de viajes".

A través de dicha vulnerabilidad, por la que varias aerolíneas asiáticas han reportado afectaciones entre agosto de 2023 y septiembre de 2026, "era posible acceder a ciertos datos de visualización de reservas", si bien "no existen pruebas de que se haya accedido a datos de pago o información financiera", indicó Amadeus.

Según la empresa, no hay indicios de que la filtración "haya sido explotada con fines relacionados con el 'ransomware'", un tipo de programa malicioso que bloquea o cifra archivos para exigir un rescate a cambio de devolver el acceso a los mismos.

A finales de octubre, las dos principales aerolíneas de Japón, JAL y ANA, difundieron sendos comunicados, recogidos por medios locales, que aseguraban que información de 92.000 y 37.000 clientes, respectivamente, se vio afectada por la brechas de seguridad de Amadeus.

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En el caso de JAL, los datos expuestos incluyen números de pasaporte, de teléfono, de vuelo de billete y de asiento, así como nacionalidades.

Por otro lado, la hongkonesa Cathay Pacific afirmó la semana pasada que alrededor de 53.000 reservas se vieron afectadas por el acceso no autorizado a los sistemas de Amadeus, que expuso nombres de pasajeros, información sobre sus vuelos, direcciones de correo electrónico, números de teléfono y de documentos de viaje, aunque "no existen pruebas de que se haya accedido a información financiera"'.

La malasia Malaysian Airlines dijo el fin de semana que un incidente de ciberseguridad en la firma española "pudo haber afectado a cierta información de clientes", sin confirmar que esta se hubiera visto comprometida.