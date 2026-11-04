Montenegro enfila la meta para entrar la UE y Albania debe acelerar, según Bruselas

La CE publicó hoy su paquete anual de ampliación, que hace balance de los avances del último año y, por primera vez, incluye hojas de ruta para el año siguiente de los cuatro candidatos más avanzados: Montenegro, Albania, Moldavia y Ucrania.

Con Montenegro, sería la primera negociación que se cierra desde la de Croacia, en 2011, y la hoja de ruta prevé que su tratado de adhesión esté listo en primavera y se firme en junio de 2027.

Si cumple con el calendario, Podgorica podrá convertirse en el miembro número 28 de la UE para 2028, según fuentes comunitarias.

La CE enviará al Consejo -que reúne a los Estados miembros- a mediados de noviembre los últimos documentos técnicos, que debe aprobar los cierres por unanimidad.

"Montenegro ha demostrado que el proceso de adhesión puede impulsar una transformación significativa cuando un país está decidido a cumplir los requisitos de la adhesión y mantiene su compromiso con los valores europeos", dijo la comisaria de Ampliación, Marta Kos, durante la presentación del paquete en la comisión de Exteriores de la Eurocámara.

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Montenegro ha cerrado 21 de los 33 capítulos de negociación, 14 de ellos desde septiembre de 2025, y le quedan 12, que se cerrarían en dos conferencias intergubernamentales: cinco en noviembre y siete en diciembre, según la hoja de ruta.

Los de Estado de derecho se cerrarían en la última, tras unas reformas profundas que la CE destacó en esa área, en legislación electoral y en independencia institucional.

Albania está donde Montenegro estaba hace un año, según un alto funcionario europeo, quien reconoció que el ritmo de reformas se ha ralentizado.

Para cerrar a finales de 2027, Albania tendrá que cumplir los criterios de cierre en la mayoría de áreas, con más reformas en justicia, lucha contra la corrupción y el crimen organizado y medio ambiente.

"En el centro de todo esfuerzo de reforma deben estar el Estado de derecho, una judicatura independiente, la libertad de prensa y la protección de los derechos fundamentales", dijo Kos.

La CE pidió además un diálogo inclusivo con la sociedad civil y la oposición, y su informe recoge como obstáculo las protestas diarias en Tirana desde mayo, que empezaron contra un megaproyecto turístico en un área protegida vinculado al magnate Jared Kushner, yerno del presidente de EE.UU., Donald Trump.

Albania ha abierto todos los grupos de negociación y ha cerrado cuatro capítulos desde que cumplió en primavera los hitos intermedios de los fundamentos.

Le quedan 29 capítulos, con seis previstos este año, diez en el primer semestre de 2027 y 13 en el segundo, además de los de instituciones y otros asuntos.

La CE recomienda que el Consejo empiece en 2027 los preparativos del tratado de adhesión y presentará en su momento un paquete financiero, como se hizo con Montenegro este año.