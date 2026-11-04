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Mundo
04 de noviembre de 2026 - 06:30

MSF pide a la COP31 poner la salud en el centro ante los efectos del clima en África

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Nairobi, 4 nov (EFE).- Médicos Sin Fronteras (MSF) pidió este miércoles a los líderes de la próxima cumbre de la ONU sobre cambio climático (COP31) en Antalya (Turquía) que sitúen la salud en el centro de sus decisiones ante el impacto que sequías, inundaciones y otros fenómenos climáticos provocan en comunidades vulnerables de África.

Por EFE
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"La crisis climática es una crisis sanitaria", advirtió la organización médico-humanitaria en un comunicado, en el que señaló que las poblaciones que menos han contribuido al calentamiento global están soportando de forma desproporcionada sus consecuencias.

"Los impactos sanitarios y humanitarios del cambio climático son reales y aumentarán a medida que el mundo se caliente", afirmó la secretaria médica internacional de MSF, María Guevara, quien alertó de que "cada fracción de grado de calentamiento es una cuestión de vida o muerte" para muchas personas.

La organización destacó especialmente la situación en Somalia, donde cuatro temporadas consecutivas de lluvias insuficientes han provocado una grave sequía, desplazamientos y pérdidas de cultivos que agravan la desnutrición.

En los asentamientos para desplazados de Baidoa, en el suroeste del país, casi la mitad de los menores de cinco años examinados por MSF en julio sufrían desnutrición aguda, según la organización.

"Para nosotros, el cambio climático no es algo del futuro, ya está aquí", afirmó Yahya Mohamed, trabajador de MSF en Somalia, quien explicó que sus efectos se reflejan en los hospitales, en los niños desnutridos y en las familias que llegan a Baidoa después de perderlo todo por la sequía.

MSF también alertó de los efectos de fenómenos climáticos extremos en Sudán del Sur, donde algunas zonas sufren sequías mientras otras afrontan graves inundaciones que han destruido cosechas y contribuido al aumento de la desnutrición.

En Madagascar, la ONG señaló que la sucesión de ciclones, las sequías prolongadas y la irregularidad de las estaciones están agravando la inseguridad alimentaria, favoreciendo la propagación de enfermedades como la malaria y dificultando el acceso a la atención sanitaria.

MSF reclamó que la COP31, que se celebrará del 9 al 20 de noviembre en Antalya, transforme los compromisos climáticos en medidas concretas que permitan reforzar los sistemas sanitarios de los países más afectados.

La organización pidió centros de salud capaces de resistir fenómenos extremos, suministro estable de agua y energía, personal sanitario preparado y reservas suficientes de medicamentos y material médico.

MSF reclamó un aumento de la financiación climática de los países en desarrollo para adaptarse al cambio climático y que los nuevos recursos no procedan de presupuestos de ayuda ya existentes, sino que lleguen directamente a naciones que sufren los mayores impactos.

"Lo que estamos viendo hoy es simplemente demasiado poco y demasiado lento", concluyó Guevara.

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