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Mundo
04 de noviembre de 2026 - 07:35

Muere a los 95 años "Janosch", célebre autor de literatura infantil residente en Tenerife

Imagen sin descripción

Berlín, 4 nov (EFE).- El autor e ilustrador alemán de literatura infantil Horst Eckert, conocido por sus obras firmadas bajo el pseudónimo "Janosch" y residente desde los años 80 en la isla española de Tenerife, falleció a los 95 años el lunes, confirmó a EFE este martes su editor, Bernhard Feil.

Por EFE
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"Puedo confirmarle la noticia del fallecimiento", señaló Feil, que citó un mensaje de su mujer al editor en el que le informaba de la muerte del creador de volúmenes con personajes infantiles ilustres como el "tigre-pato", "pequeño tigre" o el "pequeño oso".

"Has conmovido a la gente, has entusiasmado a generaciones y has creado algo que perdurará", señaló el editor en una notificación de condolencias por el fallecimiento.

"Desde 2012, has formado parte de nuestro camino. Con tu humor inconfundible, tu forma de ser directa y tu personalidad única, has dejado huella también en nosotros. Te echaremos de menos", indica el mensaje, acompañado por una ilustración caricaturesca en acuarela del autor cuyo personaje decía: "yo era Janosch".

Nacido en 1931 en la actual población polaca de Zabrze, con una obra traducida a medio centenar de lenguas y una carrera que se extendió hasta 2010, año en que decidió jubilarse aunque sus libros siguieron publicándose, "Janosch" era considerado una relevante figura internacional de la literatura infantil.

Como "Janosch", Eckert comenzó su andadura literaria en 1960, con la publicación de su primer libro, "Historia de Valek, el caballo", publicado en España por Lumen en 1963 y, posteriormente, por El Jinete Azul.

Su primer gran éxito no llegaría hasta 1978, el libro titulado "¡Qué bonito es Panamá!", editado en España por Alfaguara y Kalandraka.

Las páginas culturales de las ediciones digitales de los diarios alemanes informaron de la muerte de "Janosch" subrayando la pérdida de un autor que influyó en "generaciones de niños", según el diario Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

El periódico Bild, el más leído de Alemania, reconoció en el autor a un creador que "regaló a los niños un mundo idílico", con sus más de 150 libros publicados.

Por su parte, el semanario Der Spiegel indicó que la obra de "Janosch" trascendió generaciones, pues, con libros como "¡Qué bonito en Panamá!", "maravilló a niños y adultos de todo el mundo".

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