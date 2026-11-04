Muere herido del ataque hutí contra aeropuerto de Riad en octubre, que suma ya 14 muertos

"Con gran pesar, informamos que otro ciudadano indio, quien resultó gravemente herido en el ataque al aeropuerto de Riad el 10 de octubre, ha fallecido en la unidad de cuidados intensivos (UCI)", señaló la misión diplomática india en un mensaje en su cuenta de X.

Aseguró que acompañaron "a su familia en todo momento y siguen a su lado en estos instantes", y expresaron "sus más sentidas condolencias a sus familiares y amigos".

"Brindaremos toda la asistencia necesaria para trasladar sus restos mortales a la India o para organizar su funeral en Riad, conforme a los deseos de la familia", añadió la Embajada.

El ataque contra el Aeropuerto Internacional Rey Khalid, considerado el peor contra la capital saudí en una década, causó en total 14 muertos y más de 300 heridos, y se enmarca en las acciones de los insurgentes yemeníes contra infraestructuras civiles y energéticas de Arabia Saudí.

La acción fue atribuida por reino árabe a los hutíes, que en esas semanas habían intensificado sus ataques con misiles, drones y misiles de crucero contra el reino árabe, llevando a la suspensión temporal de las operaciones del aeropuerto de Riad y provocó cientos de cancelaciones y retrasos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Durante la intensificación de los ataques registrados entre el 1 y el 11 de octubre, la coalición militar capitaneada por Arabia Saudí, que interviene en el Yemen desde 2015 en apoyo al Gobierno yemení internacionalmente reconocido, cifró a mediados de ese mes en 19 muertos y en 364 heridos.

Con la muerte de este ciudadano indio, el balance de fallecidos asciende a 20.

Las hostilidades se reanudaron en el Yemen a mediados de julio, cuando el Ejército yemení leal al Gobierno reconocido -que actúa bajo patronazgo saudí- bombardeó el aeropuerto de Saná para evitar el aterrizaje de un avión iraní.

Poco después, los hutíes lanzaron una ofensiva que les llevó a tomar las costa suroccidental del Yemen, en paralelo a iniciar ataques de represalia contra Arabia Saudí.

Por su parte, las fuerzas progubernamentales con apoyo de la coalición lanzaron una contraofensiva bautizada "Amanecer del Yemen" para recuperar territorio en manos de los rebeldes.