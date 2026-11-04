ABC
4 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Ensiestados
ABC TV de 14:00:00 a 15:59:00
Ver ABC TV
Periodísticamente
ABC Cardinal AM de 14:00 a 15:59
Escuchar ABC AM
Vitaminas
ABC FM 15:00 a 17:59
Escuchar ABC FM
Ensiestados
ABC TV de 14:00:00 a 15:59:00
Ver ABC TV
36º
Ahora
ver más
36º
Ahora
HOY
Min
22º
Máx
37º
undefined 2026-11-05
Min
20º
Máx
29º
undefined 2026-11-06
Min
18º
Máx
34º
undefined 2026-11-07
Min
20º
Máx
29º
undefined 2026-11-08
Min
15º
Máx
25º
undefined 2026-11-09
Min
12º
Máx
28º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.880
Venta
6.270
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.320
Venta
7.200

Ver Cotizaciones

Mundo
04 de noviembre de 2026 - 15:40

Muere un policía en Colombia tras atender un ataque en el que asesinaron a dos personas

Imagen sin descripción

Bogotá, 4 nov (EFE).- Un policía murió la madrugada de este miércoles en la ciudad colombiana de Medellín (noroeste) tras ser atacado luego de intervenir en un tiroteo que se cobró la vida de otras dos personas, informaron las autoridades locales.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, explicó en X que el policía que murió, identificado como Jamilton Andrés Santa Aguirre, llegó hasta la zona donde fueron asesinadas las otras personas e inició una persecución contra los atacantes, que le dispararon y le causaron la muerte.

El funcionario señaló que el ataque en el que fueron asesinadas dos personas, "una de ellas con varios antecedentes delictivos", parece "responder a un enfrentamiento entre estructuras criminales (bandas) que se disputan una zona".

"Una patrulla que estaba en el sector reacciona al hecho y es allí donde asesinan a uno de nuestros policías. Desde esa hora se despliega un operativo que ha durado toda la madrugada", agregó Gutiérrez.

El alcalde detalló que han sido incautadas varias motos y que las autoridades trabajarán hasta ubicar a los responsables materiales y la banda que está detrás del ataque.

"El que se meta con nuestros policías se dará cuenta del grave error que cometieron", aseguró el alcalde.

Lo
más leído
del día

01
Economía
Ueno Bank: estos son los posibles hechos punibles que habrían cometido los directivos detenidos
Ver más
02
Economía
Directivos de Ueno Bank detenidos: quién es quién y cuál era el rol de cada uno
Ver más
03
Nacionales
Miguel Vázquez, el unicornio que no pudo ser: una mansión, vehículos de alta gama y un mundo de lujos
Ver más
04
Policiales
Ueno Bank: cae el último directivo y ya son ocho los detenidos
Ver más
05
Clima
Alerta meteorológica en Paraguay: posibles tormentas fuertes y granizo en 3 departamentos
Ver más

Te puede interesar