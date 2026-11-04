Muere un policía en Colombia tras atender un ataque en el que asesinaron a dos personas

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, explicó en X que el policía que murió, identificado como Jamilton Andrés Santa Aguirre, llegó hasta la zona donde fueron asesinadas las otras personas e inició una persecución contra los atacantes, que le dispararon y le causaron la muerte.

El funcionario señaló que el ataque en el que fueron asesinadas dos personas, "una de ellas con varios antecedentes delictivos", parece "responder a un enfrentamiento entre estructuras criminales (bandas) que se disputan una zona".

"Una patrulla que estaba en el sector reacciona al hecho y es allí donde asesinan a uno de nuestros policías. Desde esa hora se despliega un operativo que ha durado toda la madrugada", agregó Gutiérrez.

El alcalde detalló que han sido incautadas varias motos y que las autoridades trabajarán hasta ubicar a los responsables materiales y la banda que está detrás del ataque.

"El que se meta con nuestros policías se dará cuenta del grave error que cometieron", aseguró el alcalde.