Muere un trabajador en las protestas que sacuden el sector textil de Bangladés

La víctima, de 35 años y empleada de la compañía Layla Styles Limited, fue agredida el lunes en Gazipur, uno de los principales polos industriales del país, y murió el martes a causa de sus heridas en un hospital de Daca.

El comisionado adjunto de la Policía Metropolitana de Gazipur, Belayet Hossain, declaró al diario local The Daily Star que los incidentes comenzaron cuando un grupo trató de entrar en una fábrica y forzar su cierre.

Trabajadores y residentes intentaron impedirlo, lo que desencadenó enfrentamientos, y la víctima resultó gravemente herida mientras grababa lo ocurrido. La Policía Industrial señaló que las circunstancias exactas de su muerte continúan bajo investigación.

Las protestas por una subida salarial continuaron este miércoles en varias zonas industriales, donde la Policía empleó gases lacrimógenos y granadas sonoras para dispersar a trabajadores que bloquearon carreteras y lanzaron piedras contra las fuerzas de seguridad.

Los trabajadores reclaman elevar el salario mínimo mensual de las actuales 12.500 takas (unos 101 dólares) a 30.000 takas (unos 244 dólares), ante el aumento del coste de la vida.

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Las movilizaciones comenzaron a finales de octubre y paralizaron el lunes unas 690 fábricas textiles, mientras unas 200 permanecieron cerradas el martes en los polos manufactureros de Savar y Ashulia.

El Gobierno del primer ministro Tarique Rahman anunció el domingo la creación de una nueva junta salarial para revisar las retribuciones del sector, cuya primera reunión estaba prevista para este miércoles, pero la medida no ha logrado hasta ahora detener las protestas.

La opositora Liga Awami, a la que el Ejecutivo ha acusado de estar detrás de parte de los disturbios, denunció una "brutal represión respaldada por el Estado".

"Su Excelencia se encuentra profundamente consternada y preocupada por la muerte de un trabajador textil en los disturbios actuales. La pérdida de una vida en tales circunstancias es desgarradora", dijo a EFE Abu Obaidha Arin, asesor de la ex primera ministra Sheikh Hasina.

El sector de la confección genera más del 80 % de los ingresos por exportaciones de Bangladés y fabrica para grandes marcas internacionales como Inditex, H&M, Primark y Uniqlo.