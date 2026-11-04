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Mundo
04 de noviembre de 2026 - 05:15

Musk dice que centros de datos espaciales son "opción atractiva" tras victoria demócrata

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Redacción Internacional, 4 nov (EFE).- El magnate tecnológico Elon Musk dijo este miércoles que los centros de datos en el espacio "empiezan a parecer una opción bastante atractiva", coincidiendo con la caída de los mercados bursátiles ante la percepción de que la victoria de los demócratas en Estados Unidos amenaza el auge de la inteligencia artificial (IA), que pasa por estas instalaciones.

Por EFE
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"Los centros de datos en el espacio empiezan a parecer una opción bastante atractiva ahora mismo", aseguró en X Musk, quien destinó unos 500 millones de dólares a las elecciones de mitad de mandato, estadounidenses.

"Supongo que mis láseres espaciales para interferir en las elecciones no funcionaron esta vez", ironizó en otra publicación.

Sus declaraciones se producen en una jornada marcada por pérdidas bursátiles motivadas por el sector de la IA y asociadas por los analistas a la percepción de los inversores de que las victorias del Partido Demócrata en las elecciones de medio mandato amenazan el auge de la inteligencia artificial (IA), para cuyo desarrollo son cruciales los centros de datos.

La expansión y elevado consumo de recursos de estas instalaciones se colaron en el debate electoral de Estados Unidos, ante la preocupación de muchos ciudadanos y el millonario desembolso de la industria tecnológica.

El índice de referencia de la Bolsa de Seúl, el Kospi, cayó un 3,5 % en la media sesión de este miércoles, si bien logró reponerse y cerró con un repunte del 0,62 %, mientras que el principal indicador de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, retrocedió un 1,42 %, lastrado por las dudas en el sector de IA tras la victoria del Partido Demócrata.

Los resultados de las elecciones de medio mandato en Estados Unidos garantizan una victoria histórica de los demócratas en ambas cámaras del Congreso, logrando también el control del Senado al ganar a los republicanos en escaños claves en Texas, Ohio, Kansas o, frente a todo pronóstico, en Carolina del Sur.

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