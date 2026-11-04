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Mundo
04 de noviembre de 2026 - 16:00

Nevada eligiría al primer gobernador afroamericano del oeste de Estados Unidos

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Los Ángeles, 4 nov (EFE).- El demócrata Aaron Ford ganó la contienda por la gobernación de Nevada e hizo historia al convertirse en el primer gobernador afroamericano del estado y el primero elegido en un estado al oeste del río Misisipi, según proyecciones de AP y NBC.

Por EFE
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Ford desbancó al actual gobernador, el republicano Joe Lombardo, que buscaba un segundo mandato.

La victoria del demócrata, que se desempeñó por dos mandatos como fiscal general de Nevada, supone un avance del Partido Demócrata en un estado considerado como bisagra, donde el presidente estadounidense Donald Trump ganó por tres puntos porcentuales en 2024.

Su elección marca varios hitos al ser el primer gobernador de raza negra en la historia del estado, y el primero en la costa oeste de EE.UU.

Además, su victoria brinda al Partido Demócrata una oportunidad para reconstruir su base de apoyo en un estado decisivo de cara a 2028.

El exfiscal, nacido en Texas, basó su campaña en sus orígenes de clase trabajadora y sus vínculos con el movimiento sindical, del que recibió un fuerte apoyo.

Ted Pappageorge, secretario-tesorero del Sindicato de la Culinaria, que representa a la mayoría de empleados de hoteles de Las Vegas, dijo en un comunicado que Lombardo "ha sido el mayor defensor" del presidente Trump y no lo ha enfrentado respecto a los aranceles, la guerra y el alto costo de la vida.

"Nevada necesita un verdadero cambio de rumbo, y eso comienza con la elección de Aaron Ford como el próximo gobernador de Nevada", agregó el sindicalista.

Ford se suma a una lista creciente de gobernadores electos de raza negra como la demócrata Keisha Lance Bottoms en Georgia y del republicano Byron Donalds en Florida.

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