Ocho muertos en cinco días por una nueva ola de violencia étnica en el noreste de la India

El tiroteo estalló de madrugada entre presuntos integrantes de grupos armados rivales de la comunidad naga en el distrito de Noney, según fuentes oficiales citadas por la agencia de noticias india PTI.

El incidente llega días después de la muerte de cinco miembros de la etnia kuki en dos incidentes en ese mismo distrito. Tres personas murieron en tiroteos en pasado domingo, mientras que los cuerpos de otras dos fueron hallados tras pasar días desaparecidos.

Ante la escalada de violencia, el jefe de Gobierno de Manipur, Yumnam Khemchand, advirtió el martes de que podría ilegalizar a los grupos implicados en ataques contra civiles.

"Di instrucciones a los agentes de seguridad para que identifiquen a los grupos armados activos de los que se sospecha que están involucrados en la reciente violencia en el Estado, y ordené a los organismos de seguridad que presenten, a la mayor brevedad, un informe detallado sobre la implicación de dichos grupos", afirmó en X.

Manipur arrastra desde mayo de 2023 un conflicto étnico que estalló tras una iniciativa para reconocer a la comunidad meitei, mayoritariamente hindú, un estatus tribal que le permitiría acceder a beneficios reservados a las comunidades indígenas y reclamar derechos sobre tierras de las zonas montañosas, habitadas principalmente por grupos tribales cristianos.

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La propuesta desató la oposición de la comunidad kuki, que temía perder sus protecciones territoriales y otras ventajas legales frente a la mayoría meitei.

La violencia, que también ha involucrado a grupos armados de otras etnías, ha dejado desde entonces más de 300 muertos y cerca de 60.000 desplazados, según cifras recientes del Gobierno de Manipur.