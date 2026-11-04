ONU: Países pobres solo reciben una décima parte de los fondos contra el cambio climático

En su 'Informe sobre la Brecha de Adaptación 2026', el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), con sede en Nairobi, calcula que estos países necesitan unos 305.000 millones de dólares anuales hasta 2035 para hacer frente a sequías, inundaciones, olas de calor, incendios y otros impactos climáticos.

Sin embargo, la financiación pública internacional enviada por los países desarrollados para adaptación alcanzó solamente entre 28.200 y 31.700 millones de dólares en 2024, último año con datos disponibles, apenas unos 1.000 millones más que en 2023.

"El mundo no está preparado para adaptarse a las condiciones climáticas actuales, y mucho menos para lo que traerá superar los 1,5 grados", advirtió la directora ejecutiva del PNUMA, Inger Andersen, sobre un límite que el Acuerdo de París (2015) recomienda que no se rebase.

El informe se publica a pocos días del inicio de la cumbre del clima de la ONU (COP31) que se celebrará del 9 al 20 de noviembre en Antalya (Turquía).

"En la COP31 sobre el clima, en Turquía y más allá, las naciones deben centrarse en intensificar sus esfuerzos para alcanzar la aspiración -planteada en la COP30- de triplicar la financiación para la adaptación de aquí a 2035; siendo conscientes, al mismo tiempo, de que será necesario ir aún más lejos para salvar vidas, evitar pérdidas y daños, y proteger las economías", subrayó Andersen.

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Las necesidades calculadas por los planes climáticos y de adaptación de 155 países en desarrollo se sitúan entre 255.000 y 328.000 millones de dólares anuales durante la próxima década, mientras los modelos empleados por el PNUMA arrojan una estimación cercana a los 320.000 millones.

Además, estas cifras excluyen en gran medida las necesidades propias del sector privado, que podrían llegar a casi duplicar el monto total necesario.

La carga resulta especialmente elevada para los países de ingresos bajos, donde las necesidades de adaptación equivalen a alrededor del 4 % de su producto interior bruto (PIB).

Incluso si se cumple el compromiso adoptado en la COP30 de 2025 en Brasil de intentar triplicar la financiación internacional para adaptación de aquí a 2035, los fondos disponibles alcanzarían únicamente entre el 20 % y el 29 % de las necesidades previstas para entonces.

La cooperación entre los propios países en desarrollo sí ha aumentado, desde 3.800 millones de dólares en 2019 hasta 9.600 millones en 2024.

El PNUMA advierte, sin embargo, de que aumentar la financiación no bastará por sí solo, pues muchos gobiernos siguen encontrando obstáculos legales, administrativos y de coordinación para convertir sus planes de adaptación en medidas concretas.

El estudio recomienda reforzar las leyes climáticas, la coordinación entre administraciones, los sistemas para gestionar los fondos y los mecanismos de supervisión y rendición de cuentas.

También alerta de que, incluso con una mejor adaptación, no todos los daños provocados por el calentamiento global podrán evitarse.

Entre 2020 y 2025, los países de ingresos bajos y medios concentraron el 99 % de los 765 millones de personas registradas como afectadas por inundaciones y deslizamientos de tierra, aunque el informe precisa que esas consecuencias no pueden atribuirse en su totalidad al cambio climático causado por el ser humano.

Además, 119 países en desarrollo solicitaron 2.800 millones de dólares durante la primera ronda del Fondo de Respuesta a Pérdidas y Daños (mecanismo multilateral de financiación climática), frente a una dotación inicial de apenas 342 millones.