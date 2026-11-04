Panamá y España impulsan su relación con un nuevo Tratado de Amistad y Cooperación

El nuevo tratado sustituye a uno de 1953 y fue firmado en Madrid el martes por el ministro panameño de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha Vásquez, y el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España, José Manuel Albares, informó un comunicado de la Cancillería difundido en las últimas horas.

De acuerdo con el Gobierno de Panamá, este instrumento jurídico formaliza la modernización de los vínculos bilaterales, adaptando la "relación estratégica" bilateral "a la realidad democrática global del siglo XXI".

En el nuevo tratado, Panamá y España reiteran su respaldo al "orden internacional basado en reglas, el multilateralismo y el respeto de los derechos humanos".

El canciller Martínez-Acha destacó durante el acto de firma que este tratado no solo honra los lazos históricos y culturales que unen a Panamá y España, sino que proyecta una hoja de ruta dinámica orientada al progreso mutuo.

Martínez-Acha Vásquez se encuentra en Madrid para participar, en representación del presidente José Raúl Mulino, en la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno que se inaugura este miércoles con el objetivo de intentar relanzar su influencia en el mundo.