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Mundo
04 de noviembre de 2026 - 01:50

Paraguayos organizan vigilia para exigir sus ahorros y juicio a Peña por Ueno bank

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Asunción, 4 nov (EFE).- Un grupo de ciudadanos se congregó en los alrededores del Congreso de Paraguay en una vigilia de protesta para exigir la devolución de sus fondos depositados en Ueno bank, la entidad financiera intervenida por problemas de solvencia, y un juicio político contra el presidente del país, Santiago Peña.

Por EFE
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Con carteles, un parlante portátil y la camiseta de la Albirroja, los manifestantes, que se describen como "autoconvocados", dijeron a EFE que pernoctarán la madrugada de este miércoles (local) en la plaza de Armas, contigua al Parlamento, para expresar su descontento por la crisis ocasionada por la administración de Ueno.

"Que nos devuelvan el dinero primero", aseguró a EFE Jorge Ramírez, uno de los organizadores, sobre uno de los pedidos de la movilización.

Indicó que, además, solicitarán mediante firmas el cierre de la entidad financiera y respaldó el pedido de juicio político contra Peña, al asegurar que no quieren "más que sea el presidente".

De igual forma, advirtió, tras la captura de los ocho directivos de Ueno bank, el último de ellos Miguel Almada, que aún faltan detenciones dentro de la jefatura del banco, sin especificar nombres.

Ramírez dijo haberse quedado sin recursos después de que su salario fuera congelado en medio del proceso emprendido por el Banco Central del Paraguay (BCP) y lamentó que esa misma situación la enfrenten numerosos paraguayos.

"Son unos desastres", sostuvo, al criticar a los integrantes del emisor, a quienes acusó de "enriquecerse ellos su bolsillo y dejar gente que esté sufriendo".

Los manifestantes decidieron permanecer a la expectativa de lo que ocurra con su depósitos, horas después de que centenares de personas se dieran cita en el Panteón de los Héroes, ubicado en el centro de Asunción, y fueran dispersadas por la Policía a raíz de desórdenes que Ramírez atribuyó a "infiltrados".

Este martes, el BCP dispuso, "por unanimidad", iniciar un "procedimiento de resolución" de Ueno, tras "constatarse una insuficiencia en su índice de solvencia por debajo del cincuenta por ciento (50 %) del mínimo requerido", según un comunicado.

Horas después, el titular del emisor, Carlos Carvallo, quien estuvo antes de encabezar el emisor desde 2023 al frente de la Financiera Ueno -convertida actualmente en Ueno bank-, comunicó que puso a disposición su cargo, decisión que ratificó en una carta enviada al Senado.

Liana Caballero, integrante del directorio del BCP, asumió como titular interina.

Este caso ha generado preocupación entre cuentahabientes y sectores como los pensionados, ya que, además de sus cuentas, en Ueno se encuentran millonarias inversiones del estatal Instituto de Previsión Social (IPS), que administra el fondo de jubilación de la mayoría de los empleados del país.

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