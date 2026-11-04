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Mundo
04 de noviembre de 2026 - 08:30

Parlamento británico en riesgo de sufrir "un incendio como Notre Dame" a falta de reformas

Una lancha navega por el río Támesis, en las inmediaciones del Parlamento británico.
Una lancha navega por el río Támesis, en las inmediaciones del Parlamento británico.NEIL HALL

El Parlamento británico, una de las señas de identidad de Londres y declarado por la UNESCO patrimonio de la Humanidad desde 1987, corre el riesgo de sufrir un incendio como el de Notre Dame de París si no encuentra los fondos necesarios para una urgente reforma, según el informe emitido en las últimas horas por un comité ‘ad hoc’ del propio Parlamento.

Por ABC Color
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La astronómica cifra de 40.000 millones de libras (48.000 millones de euros) que costaría esa reforma, más el tiempo que se necesitará para llevarla a cabo, estimado en décadas, ha convertido el tema en un asunto espinoso que se posterga una y otra vez, a falta de saber qué organismo se haría cargo de la factura.

LONDRES. La alusión a Notre Dame, cuya techumbre se incendió en 2019 y el mundo entero pudo ver su torre desmoronándose en directo, procede de Sir Geoffrey Clifton-Brown, presidente del comité encargado de estudiar la reforma.

Conducciones eléctricas averiadas, problemas mecánicos, falta de protección específica contra incendios o la presencia masiva de amianto están entre los principales problemas identificados por el comité. Clifton-Brown dijo que el riesgo de incendio es tan alto que obliga a mantener una patrulla de bomberos ininterrumpidamente disponible para enfrentarse a esa eventualidad.

En este momento, el mantenimiento de todo este complejo que incluye la célebre torre del Big Ben, más las constantes reparaciones puntuales, cuestan un millón y medio de libras (1,8 millones de euros) por semana, con previsión de que suba a 2 millones por semana en el próximo lustro.

Otro de los problemas que frena la urgente reforma de todo el complejo -que es en su mayor parte una obra del siglo XIX, tras otro incendio en ese siglo que destruyó la mayoría de la estructura- es el de la propia actividad parlamentaria cuando comiencen las obras.

Sobre la mesa hay tres opciones: desalojo total de todo el complejo, que sería óptima desde el punto de vista arquitectónico y funcional, pero fatal desde la perspectiva política; desalojo parcial, que duplicaría el tiempo necesario para las reformas, y la simple ejecución de ‘parches’ que es la que por defecto se está aplicando.

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