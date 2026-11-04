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Mundo
04 de noviembre de 2026 - 11:55

Partido de Gobierno en Paraguay pide a Peña actuar con "urgencia" y que no haya impunidad

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Asunción, 4 nov (EFE).- El gobernante Partido Colorado pidió este miércoles al presidente de Paraguay, Santiago Peña, que "actúe con urgencia" y garantice "que no haya impunidad" tras la intervención de Ueno bank, uno de los más populares del mercado local, y cuyo caso amenaza con sumir al país en una crisis política.

Por EFE
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"La crisis financiera que hoy afecta a numerosas familias paraguayas exige respuestas inmediatas, firmes y dentro del marco de la ley", señaló, en un carta abierta dirigida a Peña, el exmandataro Horacio Cartes (2013-2018), titular del Partido Colorado, que respaldó la candidatura del actual gobernante en 2023.

En ese sentido, solicitó al jefe de Estado que disponga, "sin demora, todas las medidas legales e institucionales necesarias para restablecer la confianza y proteger a quienes han sido perjudicados".

"Los ahorristas, especialmente las personas que, con el fruto de su trabajo diario y actuando de buena fe, confiaron sus ahorros al sistema financiero, deben recibir una respuesta concreta y urgente", puntualizó Cartes, e indicó que corresponde que el Gobierno "actúe con toda la firmeza que la situación requiere".

El exmandatario consideró que los hechos "deben investigarse a fondo y, si se comprueban responsabilidades, todos los autores y cómplices deben ser llevados ante la justicia".

Este martes, el BCP dispuso, "por unanimidad", iniciar un "procedimiento de resolución" de Ueno, tras "constatarse una insuficiencia en su índice de solvencia por debajo del cincuenta por ciento (50 %) del mínimo requerido", según un comunicado.

Horas después, el titular del emisor, Carlos Carvallo, quien estuvo antes de encabezar el emisor desde 2023 al frente de la Financiera Ueno -convertida actualmente en Ueno bank-, comunicó que puso a disposición su cargo, decisión que ratificó en una carta enviada al Senado.

Este caso ha generado preocupación entre cuentahabientes y sectores como los pensionados, ya que, además de sus cuentas, en Ueno se encuentran millonarias inversiones del estatal Instituto de Previsión Social (IPS), que administra el fondo de jubilación de la mayoría de los empleados del país, y de otras instituciones del Estado.

La víspera, horas después de la intervención, senadores de oposición anunciaron que promoverán un juicio político contra Peña, y su vicepresidente, Pedro Alliana, y denunciarán a la directiva del emisor ante la "grave crisis" que consideran "afecta a los ahorristas" de Ueno bank.

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