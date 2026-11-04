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Mundo
04 de noviembre de 2026 - 12:30

Paz defiende buena justicia para buena democracia tras salida del presidente del Supremo

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Madrid, 4 nov (EFE).- El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, concluyó este miércoles que es necesaria una buena justicia para tener una buena democracia, después de que el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, anunciara que salió del país.

Por EFE
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"Si no cambiamos justicia, si no te doy una mejor justicia, no tengo una buena democracia, y si no tengo una buena democracia con reglas claras, ofrecerte un futuro en Bolivia es complejo", comentó en el XVI Encuentro Empresarial Iberoamericano, que se celebra en Madrid con motivo de la XXXX Cumbre Iberoamericana en España.

Paz citó el caso del fiscal general detenido por "ser parte de un entramado vinculado al narcotráfico" y añadió que es una "penosa noticia, pero es alentador a futuro", que Saucedo se retire. Se va del país porque hay "una serie de acusaciones o investigaciones sobre nuestro modelo de sistema judicial".

El presidente del TSJ había aducido en redes que su vida y la de su familia "corren peligro" y acusó al Gobierno de supuestamente armar un caso en su contra para "desacreditarlo" por "cuestionar al poder político".

El Ejecutivo, según Paz, se ha dedicado este año a "enfrentar una serie de problemas como es el sistema judicial", señaló, y cerrar leyes de inversión de minería, las nuevas leyes de hidrocarburo, las nuevas reformas que se van a hacer en la justicia.

Todo ello después de "20 años" de "aislamiento" y "una falta de libertades de pensamiento", apostilló.

"La ideología no da de comer. Lo que da de comer es el sentido común, el bien común", argumentó antes de pedir que la Cumbre Iberoamericana tiene que ser eso, y no "ibero americana".

Paz intervino en una conversación entre presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez; el primer ministro de Portugal, Luís Montenegro, y los presidentes de Costa Rica, Laura Fernández; y de República Dominicana, Luis Abinader, moderados por el secretario general iberoamericano, Andrés Allamand.

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