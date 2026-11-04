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Mundo
04 de noviembre de 2026 - 05:40

Pekín ve "urgente" evitar una reanudación de las hostilidades en Oriente Medio

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Pekín, 4 nov (EFE).- China expresó este miércoles que, ante la escalada actual de tensión en Oriente Medio, "la tarea más urgente" es evitar una reanudación de las hostilidades que perjudique a los pueblos de la región, después de que Pekín haya reanudado recientemente sus esfuerzos diplomáticos para poner fin al conflicto.

Por EFE
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En una rueda de prensa rutinaria, la portavoz del Ministerio chino de Exteriores Mao Ning defendió hoy que la estabilidad en Oriente Medio y la región del Golfo "no solo atañe al bienestar de los países de la zona", sino que también "es muy importante" para garantizar el suministro energético y la paz y seguridad mundiales.

"Ante la actual escalada de tensión en Oriente Medio, China está dispuesta a reforzar la comunicación y el diálogo con Arabia Saudí, Irán y otros países de la región", aseguró Mao, que subrayó que la tarea más urgente es "evitar que se reanuden las hostilidades".

La portavoz señaló que China "mantendrá una postura objetiva e imparcial", "apoyará que Irán y Estados Unidos resuelvan sus disputas mediante negociaciones" y contribuirá a "alcanzar una solución fiable e integral para la apertura del estrecho de Ormuz".

Asimismo, aseguró que "impulsará una solución política a la cuestión de Yemen", donde a mediados de julio se reanudaron las hostilidades que enfrentan a los rebeldes hutíes con el Gobierno yemení y Arabia Saudí, líder de la coalición militar antihutí.

Pekín reanudó el lunes sus esfuerzos diplomáticos para poner fin al conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán y desbloquear el estrecho de Ormuz, por donde transita alrededor del 45 % del petróleo importado por China antes de la guerra.

El canciller chino, Wang Yi, se reunió ese día, por separado, con el asesor de Seguridad Nacional saudí, Musaed bin Mohamed al Aiban, y con el secretario adjunto del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Bagheri Kani, mientras que el presidente chino, Xi Jinping, abogó en Pekín ante el sultán de Omán, Haitham bin Tariq, por que Oriente Medio no sea escenario de "rivalidad" entre grandes potencias ni de conflictos geopolíticos.

Además, China anunció el mismo día que el enviado especial del Gobierno para Oriente Medio viajará a Irán, Omán y Arabia Saudí entre principios y mediados de noviembre "con el fin de instar a la paz y promover el diálogo, aliviar la situación, rebajar la tensión y contribuir de forma constructiva a la paz y la estabilidad regionales".

Pese a que Irán y Estados Unidos intensificaron las negociaciones indirectas en la última semana, de momento no han logrado alcanzar un acuerdo.

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