Pelosi, la única mujer en liderar la Cámara Baja, se prepara para decir adiós al Congreso

La que fuera una de las congresistas más poderosas en la historia del país anunció en noviembre del año pasado que no buscaría la reelección como representante del distrito 11 de California y abandonaría el Capitolio al finalizar su mandato número 20, después de ser elegida por primera vez en 1987.

Pelosi, de 86 años, anunció su retiro en un emotivo video pensado como un homenaje a su distrito de San Francisco.

La holgada victoria demócrata del martes apunta ahora a que su partido logrará otro hito en enero, ya que todo apunta a que será Hakeem Jeffries, actual líder de la minoría Demócrata en la Cámara Baja, el que asuma el rol de nuevo presidente del hemiciclo y se convierta en el primer afroestadouniense en ostentar ese cargo.

La legisladora hizo historia en 2007 al convertirse en la primera mujer en presidir la Cámara Baja, cargo que ocupó hasta 2011 y volvió a ejercer entre 2019 y 2023, después de que los republicanos recuperaran la mayoría en el hemiciclo.

Entre los hitos de su trayectoria, que abarca ocho presidencias, resaltan la aprobación de la reforma sanitaria de 2010, impulsada por Barack Obama, y su voto en contra de la guerra de Irak durante el mandato del republicano George W. Bush.

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Lideró la Cámara durante la aprobación de las dos acusaciones de juicio político contra el presidente Donald Trump en su primer mandato (2017-2021), esfuerzos que luego no prosperaron en el Senado.

Vista como una lideresa progresista en sus inicios, hacia el final de su carrera se la identifica más con la vieja guardia de su partido, aunque demostró que seguía ejerciendo influencia al convertirse en una pieza clave en la renuncia del presidente Joe Biden a la candidatura demócrata a las elecciones presidenciales de 2024.

Llegó a decir que se habría retirado en 2016 si Hillary Clinton hubiera ganado la presidencia, pero que la victoria de Trump la convenció de continuar en la escena política.

Pelosi llegó a ser uno de los mayores símbolos de la resistencia demócrata al trumpismo y una de las críticas más incisivas del republicano, con imágenes icónicas como la que dejó al romper ante las cámaras una copia del discurso del Estado de la Unión del mandatario en 2020.

Estuvo entre los objetivos de la turba violenta de seguidores del presidente republicano que asaltó el Capitolio el 6 de enero de 2021 en un fallido intento de frenar la ratificación de la victoria electoral de Biden, que Trump todavía se niega a reconocer.

Otros legisladores históricos también se despedirán del Capitolio junto a Pelosi tras estas elecciones, entre ellos el senador republicano Mitch McConnell, de 84 años, y el demócrata Dick Durbin, de 81.

McConnell fue elegido al Senado por Kentucky en 1984 y se retirará al término de su séptimo mandato, tras más de cuatro décadas. Después de 18 años al frente de los republicanos en el Senado, ostenta el récord de permanencia como líder de un partido en esa cámara.

Su pobre estado de salud lo ha mantenido alejado de sus funciones durante varios meses este año.

Durbin, por su parte, llegó a la Cámara de Representantes en 1983 y luego pasó al Senado en 1997 en representación del estado de Illinois. Histórico número dos de los demócratas en la Cámara Alta, también fue presidente de su Comité Judicial.