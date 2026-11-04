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Mundo
04 de noviembre de 2026 - 12:25

Perú destina 10 millones de dólares para puestos médicos de avanzada ante El Niño

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Lima, 4 nov (EFE).- El Ministerio de Economía de Perú autorizó la transferencia de 34,8 millones de soles (10 millones de dólares) al Ministerio de Salud para la compra de centros de salud móviles (puestos médicos de avanzada) ante la emergencia climática desatada por el fenómeno El Niño, de acuerdo con un decreto dell Gobierno publicado este miércoles.

Por EFE
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La transferencia se realiza en el presupuesto del sector público para el presente año fiscal, con cargo a la Reserva de Contingencia del ministerio de Economía y Finanzas.

En los considerandos del decreto se señala que la Reserva de Contingencia constituye un crédito presupuestario global dentro del presupuesto del ministerio de Economía, destinada a financiar los gastos que por su naturaleza y coyuntura no pueden ser previstos.

Precisamente, este miércoles, otro decreto supremo del Ejecutivo peruano autorizó una transferencia de 270 millones de soles (78 millones de dólares) a favor de la Reserva de Contingencia procedente de saldos del Congreso de la República.

A raíz del fenómeno climático, 250 distritos en seis departamentos del Perú están en riesgo alto y muy alto de sufrir inundaciones y deslizamientos de lodo a raíz de las lluvias intensas en la costa norte, en las ciudades de Lima y Callao, que concentran a un tercio de la población total, y en el sur del país.

Estos riesgos se agudizan en la norteña Piura, limítrofe con Ecuador, porque ese departamento posee 305.935 hectáreas de cultivos, así como 1.717 kilómetros de vías en zonas susceptibles de inundaciones y deslizamientos, según explicó la líder del Centro de Monitoreo de Riesgos Climáticos de la aseguradora peruana Rímac, Cinthya Arteta, en una presentación en Lima el martes.

En Lima, ubicada en la costa central, unos 6,8 millones de habitantes viven en 53 distritos considerados en riesgo alto y muy alto, que además residen en dos millones de viviendas y trabajan en 137.032 hectáreas de zonas agrícolas, agregó la especialista.

El reporte de Rímac también advirtió sobre el incremento de una serie de enfermedades infecciosas que se extienden por la presencia de agua empozada, a raíz de las lluvias e inundaciones.

Hasta la fecha, Perú tiene 82.500 casos de dengue, con 91 fallecidos, 18.800 casos de malaria y un fallecido, así como 14.700 casos de leptospirosis con 50 muertes por esta enfermedad, de acuerdo al informe ofrecido en la presentación.

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