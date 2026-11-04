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Mundo
04 de noviembre de 2026 - 21:20

Perú es el segundo productor y exportador mundial de palta (aguacate), destaca Gobierno

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Lima, 4 nov (EFE).- Perú es el segundo productor y exportador mundial de palta (aguacate) del mundo, solo por detrás de México, al alcanzar a agosto pasado más de 1.340 millones de dólares en ventas al exterior, con los Países Bajos como su principal mercado, informaron este miércoles fuentes oficiales.

Por EFE
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El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) señaló que, entre enero y agosto pasado, las exportaciones peruanas de palta registraron ventas por 1.342,8 millones de dólares, una cifra mayor en 8,6 % en comparación con el mismo periodo del año pasado, con un incremento de unos 106 millones de dólares en las ventas al exterior.

El comportamiento de las exportaciones mostró resultados positivos en términos de valor en casi todos los meses analizados, con un destacado crecimiento interanual de 57,3 % y 50,6 % en enero y febrero, respectivamente.

En ese sentido, el mayor valor mensual se registró en junio, con 247,3 millones de dólares, un monto superior en 10,8 % al registrado en el mismo mes de 2025.

En julio, las exportaciones se mantuvieron estables, mientras que en agosto alcanzaron los 206,4 millones de dólares, con un crecimiento interanual de 9,5 %.

Durante los primeros ocho meses del año, las principales regiones productoras de palta fueron La libertad, Áncash, Lima, Lambayeque, Ica, Ayacucho y Junin, que en conjunto representaron más del 80 % de la producción nacional, especialmente impulsada por pequeños productores de la costa y sierra del país.

"La presencia de regiones costeras y de sierra confirma que el Perú ha podido diversificar territorialmente su producción de palta, lo que contribuye a aportar flexibilidad productiva", destacó el Midagri.

El principal mercado para la palta peruana fue Países Bajos, que concentró el 36,7 % del valor total exportado en los ocho meses, con envíos por 492,6 millones de dólares y un crecimiento de 22,9 % respecto al mismo periodo de 2025.

España ocupó el segundo lugar, con exportaciones por 266,5 millones de dólares y un crecimiento de 17,2 %, que representó el 19,8 % del valor total exportado.

En términos de volumen, los envíos representaron 719.425 toneladas, una cifra superior en 1,7 % a las 707.118 toneladas exportadas durante enero-agosto del año pasado.

El mayor crecimiento del valor respecto al volumen exportado estuvo vinculado al incremento del valor unitario promedio de exportación, que alcanzó un aumento de 6,7 %, al pasar de 1.749 a 1.866 dólares por tonelada.

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