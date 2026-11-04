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Mundo
04 de noviembre de 2026 - 22:05

Pionyang confirma una prueba de misiles antiaéreos tras cuestionar diálogo con EE.UU.

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Seúl, 5 nov (EFE).- Pionyang confirmó este jueves que probó un nuevo sistema de misiles antiaéreos en la víspera, el mismo día en que consideró innecesario dialogar con Washington tras las acusaciones del FBI por el histórico robo a Binance, lo que enfrió las expectativas de un encuentro entre los líderes de ambos países.

Por EFE
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La agencia estatal KCNA dijo que la prueba del miércoles se realizó para verificar "las características técnicas y de diseño" del nuevo sistema, así como revisar la fiabilidad de nuevos materiales y un sistema inteligente de guiado múltiple.

La agencia norcoreana reportó, en el mismo informe, el ejercicio de una unidad de misiles de crucero estratégicos de largo alcance en la región oriental, que simuló un ataque contra un aeródromo.

El Estado Mayor Conjunto (JCS) surcoreano había detectado el miércoles varios misiles lanzados desde la zona nororiental de Sondok, en Corea del Norte, hacia el mar de Japón (llamado mar del Este en las dos Coreas), aunque la KCNA no informó sobre la ubicación exacta de las pruebas.

Los ensayos se produjeron el mismo día que Kim Yo-jong, la influyente hermana del líder norcoreano, Kim Jong-un, afirmó que Pionyang "no tiene necesidad" de dialogar con Washington, tras rechazar las acusaciones del FBI sobre el robo de criptomonedas a Binance.

La postura enfrió las aspiraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, de reunirse este año con el líder norcoreano, Kim Jong-un, así como las expectativas de que el encuentro pueda producirse al margen de su viaje a Shenzhen, China, donde está prevista la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) el 18 y 19 de noviembre.

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