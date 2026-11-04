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Mundo
04 de noviembre de 2026 - 01:10

Pionyang considera innecesario dialogar con EE.UU. tras las acusaciones por Binance

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Seúl, 4 nov (EFE).- Pionyang afirmó este miércoles que "no tiene necesidad" de hablar con Washington tras las acusaciones del FBI de su implicación en el robo a la plataforma de criptomonedas Binance, en medio de las intenciones del presidente estadounidense, Donald Trump, de reunirse este año con el líder norcoreano, Kim Jong-un.

Por EFE
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"Es nuestra postura clara que no tenemos necesidad alguna de sentarnos cara a cara con personas tan poco fiables y hostiles", dijo Kim Yo-jong, la influyente hermana del mandatario norcoreano, en referencia a EE.UU., según un comunicado difundido por la agencia estatal KCNA.

Kim también consideró que las acusaciones relacionadas con el robo a Binance forman parte de la política hostil de Washington hacia Pionyang, en lugar de constituir un episodio aislado, y acusó a Estados Unidos de intentar sacar provecho político y estratégico del caso.

No obstante, reconoció que el diálogo es una de las vías para alcanzar la paz, pero matizó que recurrir a él no necesariamente responde a los intereses nacionales de Corea del Norte.

La postura de Pionyang enfría las expectativas de un encuentro entre Trump y Kim Jong-un este año, incluida la posibilidad de que ambos líderes se reúnan al margen de la visita del mandatario estadounidense a Shenzhen, China, con motivo de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) del 18 y 19 de noviembre.

Apenas en la víspera, la hermana del líder norcoreano tachó de "absurda" la acusación del FBI sobre una supuesta implicación norcoreana en el robo histórico de datos a Binance y de que insinuara que la propia Administración de Trump podría beneficiarse de la recuperación de los activos sustraídos.

También este miércoles, Corea del Norte lanzó varios misiles desde la zona nororiental de Sondok, hacia el mar de Japón (llamado mar del Este en las dos Coreas).

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