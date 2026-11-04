Pionyang considera innecesario dialogar con EE.UU. tras las acusaciones por Binance

"Es nuestra postura clara que no tenemos necesidad alguna de sentarnos cara a cara con personas tan poco fiables y hostiles", dijo Kim Yo-jong, la influyente hermana del mandatario norcoreano, en referencia a EE.UU., según un comunicado difundido por la agencia estatal KCNA.

Kim también consideró que las acusaciones relacionadas con el robo a Binance forman parte de la política hostil de Washington hacia Pionyang, en lugar de constituir un episodio aislado, y acusó a Estados Unidos de intentar sacar provecho político y estratégico del caso.

No obstante, reconoció que el diálogo es una de las vías para alcanzar la paz, pero matizó que recurrir a él no necesariamente responde a los intereses nacionales de Corea del Norte.

La postura de Pionyang enfría las expectativas de un encuentro entre Trump y Kim Jong-un este año, incluida la posibilidad de que ambos líderes se reúnan al margen de la visita del mandatario estadounidense a Shenzhen, China, con motivo de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) del 18 y 19 de noviembre.

Apenas en la víspera, la hermana del líder norcoreano tachó de "absurda" la acusación del FBI sobre una supuesta implicación norcoreana en el robo histórico de datos a Binance y de que insinuara que la propia Administración de Trump podría beneficiarse de la recuperación de los activos sustraídos.

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También este miércoles, Corea del Norte lanzó varios misiles desde la zona nororiental de Sondok, hacia el mar de Japón (llamado mar del Este en las dos Coreas).